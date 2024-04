Esce oggi “Il Mondo ed il Resto”, il nuovo singolo di Carmen Alessandrello

“Il Mondo ed il Resto” è un viaggio personale attraverso il buio per ritrovare la luce

“Il Mondo ed il Resto” (Alta Sierra S.R.L./ Artist First) è il titolo del nuovo singolo di Carmen Alessandrello, in radio e su tutte le piattaforme digitali da oggi, venerdì 12 aprile.

Il brano, dalle sonorità pop, è avvolto in un’aura un po’ rétro e narra una storia d’amore che sfida i confini della conoscenza e del tempo. È la cronaca di due anime sconosciute, ma intrinsecamente intrecciate dal filo invisibile del destino, quando una persona si smarrisce solo per ritrovarsi nell’altra, in un ciclo infinito che celebra la resilienza dell’amore. E in questo ritrovamento, c’è una rivelazione profonda: la scoperta che questo amore non solo può sopravvivere ma può fiorire ed espandersi. Diventa forte, così, il desiderio di rendere eterno il legame, di affrontare insieme tempeste che sembravano inesorabili, con la consapevolezza che ogni sfida è trascurabile di fronte all’universo che si costruisce a due. In questa storia d’amore, l’ambiente esterno sfuma, perdendo ogni suo significato di fronte alla bellezza di ciò che si è creato insieme.

«”Il Mondo ed il Resto” è molto più di una semplice canzone, è la rivelazione di un viaggio personale attraverso il buio per ritrovare la luce – racconta Carmen Alessandrello – è nata in un momento di sfida, quando le parole sembravano insufficienti per esprimere la complessità delle emozioni vissute. In quel periodo difficile, la musica è diventata il mio rifugio, un modo per metabolizzare il dolore e trasformarlo in qualcosa di luminoso. Questo brano è un inno all’amore, un tributo vibrante e profondo a coloro che sono stati il faro nella notte, aiutandomi a navigare attraverso la tempesta e a raggiungere la serenità. È come l’ultima pagina di un libro strano, pieno di svolte inaspettate e momenti di rivelazione. Come dice un famoso film, “quando non sai come dire qualcosa, cantala”. E così ho fatto con “Il Mondo ed il Resto”, trasformando il silenzio del mio cuore in una melodia che parla di gratitudine, speranza e rinascita.»

Ad accompagnare il brano un videoclip realizzato da Antonio Riva e Giorgio Bracchitta (BeStudio) con il supporto di Freecom s.r.l. che lo ha prodotto. Un viaggio introspettivo dove si confrontano e si fondono il bene e il male. Attraverso una danza simbolica tra alter ego, il video rappresenta la lotta interiore e la ricerca di equilibrio. Questo percorso di conciliazione porta alla fusione di bene e male in un’armonia unificata, simboleggiata da una danza liberatoria che riflette l’essenza stessa della canzone. Visivamente suggestivo, il videoclip illustra inoltre il potente messaggio di accettazione e unione interiore, invitando gli spettatori a riflettere sulla propria dualità e sulla ricerca di armonia personale.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/4No61HimaZfxTc7HYBeOwF?si=d95da5ef7a014231

Biografia

Carmen Alessandrello, nata a Comiso (Ragusa) nel 1994, ha nella voce il fuoco del suo sud. Nei suoi live emergono chiaramente le qualità canore, la spigliata vitalità interpretativa e un rapporto empatico e speciale con il pubblico. Nel 2015 partecipa alle selezioni di “The Voice” mentre l’anno successivo pubblica il suo primo singolo “Un Giorno Dopo L’Altro” di Luigi Tenco con l’etichetta discografica Fonoprint. Nel 2016 vince Area Sanremo con il brano “Quell’attimo di noi” partecipando alla trasmissione “Sarà Sanremo” in diretta su Rai1 ed inizia a lavorare al suo primo album: “Al Centro Esatto Di Una Nuvola” pubblicato nel 2017 sempre da Fonoprint. Dal 2016 inizia a collaborare con Nuart e si esibisce in tutto il mondo per brand quali Lamborghini, Damiani, Bulgari. Nel 2020 fa un tour di 6 date in Marocco e nel 2022 si esibisce per la prima volta a Los Angeles. A gennaio 2024 pubblica “La sera dei miracoli”, una reinterpretazione emozionante del classico intramontabile di Lucio Dalla, a cui segue l’inedito “Il Mondo ed il Resto”, in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 12 aprile.