Rocco Summa protagonista del prossimo stage della Dance Dream

Domenica a Cesenatico uno dei maestri italiani della danza contemporanea: Rocco Summa

Alla scuola Dance Dream di Cesenatico, nell’ambito dei “Weekend dell’Arte”, proseguono gli stage con i grandi protagonisti della danza contemporanea. Domenica 7 aprile è atteso a Cesenatico Rocco Suma (Danza Contemporanea).

Ballerino della Oliva Contemporary Dance Project, Rocco Summa è uno dei maestri italiani più qualificati nel settore della danza contemporanea.

Tra le sue performance più prestigiose ricordiamo quella come danzatore alla cerimonia d’apertura dei Mondiali di Badminton nel 2011, quella come ballerino per “Cantando Ballando”, il varietà in onda su Canale Italia. E’ stato inoltre il danzatore nel Video Clip “Libertà” di Cristiano Cremonini e per Alessandra Amoroso in “Vivere a Colori Tour” all’Arena di Verona. Coreografo in collaborazione con Steve La Chance e il regista americano Michael Damien per l’installazione pubblicitaria in occasione dell’uscita mondiale del film “New York Academy”, Suma ha coreografato anche il video clip di “Reset” del cantautore Stefano Montalti.

La sede della Dance Dream – al civico 5 di piazza Ugo Bassi – è un centro studi polifunzionale di 600 metri quadrati con terrazzo, parcheggio privato e una suddivisione ottimale degli spazi. Può accogliere bambini e ragazzi, tutti i giorni della settimana, in sale completamente attrezzate.