L’estate asi apre nel segno dinel piccolo paese tra le verdi colline del Barigadu si rinnova l’appuntamento con ilpromosso dalin provincia di Oristano. Giunto alla sua, la seconda sotto la direzione artistica dello scrittoreruota ogni volta intorno a un tema differente, affidandone lo svolgimento a un parterre di ospiti composto da esponenti di rilievo del mondo culturale, e attraverso incontri, presentazioni editoriali, mostre, spettacoli, concerti. Una formula valida anche per la prossima quattro giorni a cavallo del solstizio d’estate che sotto il titolotoccherà alcuni dei tanti temi che riguardano l’uomo e la sua presenza su questo pianeta, tra ansie per questo complicato presente e speranze per il futuro.

«Di speranza, futuro, fiducia si parlerà molto nella nuova edizione del festival Licanìas», spiega il direttore artistico Giuseppe Culicchia. «Certo il pianeta è nuovamente percorso da guerre che, oltre a fare un grandissimo numero di vittime civili, per la prima volta dalla caduta del Muro di Berlino evocano il rischio di un’escalation nucleare. Ciò nonostante, il futuro non è ancora stato scritto. E sta a noi far sì che i nostri figli e nipoti ci ringrazino per aver saputo affrontare le sfide assai impegnative che ci pone questo nostro complicato presente. Con gli ospiti di Licanìas cercheremo dunque di capire a quali obiettivi indispensabili dobbiamo puntare per far sì che gli scenari che ci attendono non pregiudichino la qualità della vita delle generazioni che verranno, a cominciare da un rinnovato rispetto nei confronti della Natura, dall’uso delle energie rinnovabili e da un’agricoltura sostenibile».

In attesa di rendere pubblico il programma completo, il festival svela intanto due dei tanti ospiti in arrivo a giugno a Neoneli: il saggista e critico cinematografico e letterario Goffredo Fofi, che parlerà della letteratura dell’Italia contadina nel corso del Novecento, e Massimo Polidoro, storico collaboratore di Piero Angela di cui presenterà il libro postumo “La meraviglia del tutto“, nato dalle conversazioni fra i due: una sorta di summa del pensiero del popolare divulgatore scientifico scomparso due anni fa.

L’ottava edizione del festival Licanìas è promossa dal Comune di Neoneli con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport) e della Fondazione di Sardegna.