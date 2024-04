Buon compleanno Louis! Kate Middleton pubblica foto del principe che oggi compie 6 anni

(Adnkronos) – Una nuova fotografia del principe Louis scattata da sua madre Kate Middleton è stata pubblicata in occasione del sesto compleanno del figlio. Dopo le polemiche sulle modifiche apportate dalla principessa del Galles a una foto di famiglia scattata in occasione della Festa della Mamma, Kensington Palace ha assicurato che questa immagine non è stata ritoccata. Il principe e la principessa del Galles sono grati per i messaggi di compleanno per il figlio, dice un portavoce del palazzo, e hanno deciso di pubblicare la foto per ringraziare tutti coloro che gli hanno inviato gi auguri. La fotografia di Louis, quarto in linea di successione al trono, è stata scattata a Windsor alcuni giorni fa, precisa Kensington Palace. Fino a stamattina non era per nulla certo che sarebbe stata pubblicata una foto di Louis nel giorno del suo compleanno, poiché alla stampa viene generalmente concesso l'accesso a un'immagine sotto embargo dei bambini reali prima dei loro compleanni, cosa che non è accaduta. La foto sorridente del principe è stata pubblicata sui social media con il messaggio: "Buon 6° compleanno, principe Louis! Grazie per tutti gli auguri di oggi". —internazionale/ [email protected] (Web Info)