La direzione generale della Asl 5 e la Struttura Semplice Dipartimentale “Integrazione Ospedale – Territorio” comunicano alcune variazioni per gli ambulatori del progetto pilota degli ASCoT per la prossima settimana.

ASCoT: nuovi calendari a Ghilarza e Santulussurgiu. News su Villaurbana, Marrubiu e Fordongianus

GHILARZA

Da lunedì 15 aprile ecco il nuovo calendario per l’ambulatorio straordinario di comunità territoriale di Ghilarza, ospitato nei locali della guardia medica dell’ospedale Delogu: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 19. Il servizio è riservato ai pazienti senza medico di famiglia di Ghilarza, Abbasanta, Aidomaggiore, Norbello e Sedilo.

VILLAURBANA

Il turno dell’ASCoT, in via Ottorino Angius 5, previsto mercoledì 17 aprile è stato anticipato a lunedì 15 aprile dalle 9 alle 13,30. Il servizio è riservato ai pazienti senza medico di base di Villaurbana, Siamanna e Siapiccia.

MARRUBIU

Il turno dell’ASCoT, in via Deledda, martedì 16 aprile, osserverà il seguente orario: dalle ore 11,30 alle ore 16,30. Il servizio è rivolto ai pazienti rimasti senza medico di base di Marrubiu, Terralba e San Nicolò d’Arcidano.

FORDONGIANUS

Il turno dell’ASCoT in via Traiano 2, dal prossimo 16 aprile nella giornata del martedì è momentaneamente sospeso. Il servizio è rivolto ai pazienti rimasti senza medico di famiglia di Fordongianus, Busachi, Neoneli e Ula Tirso.

SANTULUSSURGIU

Dalla prossima settimana ecco il nuovo calendario dell’ASCoT, in via degli Artigiani: martedì dalle 15 alle 20 e mercoledì dalle 9 alle 14. Il servizio è riservato ai pazienti senza medico di base di Santulussurgiu.

GLI ASCOT

Sono 26 gli ASCoT nella provincia di Oristano: Arborea, Ardauli, Baratili, Bauladu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Narbolia, Nurachi, Oristano, Samugheo, San Nicolò d’Arcidano, San Vero Milis, Santulussurgiu, Seneghe, Simaxis, Terralba, Tramatza, Uras, Villaurbana, Zeddiani. I cittadini, privi del medico di famiglia, muniti di tessera sanitaria e della documentazione sanitaria relativa a farmaci e prescrizioni specialistiche, possono recarsi gratuitamente presso le strutture nei giorni e negli orari pubblicati sul sito www.asl5oristano.it per richiedere prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in ADI, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli Accordi Collettivi Nazionali.