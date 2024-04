Al via una nuova estate a Valledoria

Al via una nuova estate a Valledoria. Si preannuncia ricca di eventi e particolarmente attrattiva l’estate che arriva a Valledoria.

Una nuova stagione che sta muovendo i primi passi ad aprile ma che di fatto si aprirà a maggio con una serie di appuntamenti.

Un avvio che nasce sotto i migliori auspici così come nelle intenzioni dell’amministrazione comunale capace di sostenere tutti, associazioni, comitati e società sportive che hanno dato un grande contributo per allestire un cartellone interessante e impreziosito da eventi e manifestazioni fino a settembre.

“L’idea è quella che cerchiamo di portare avanti ogni anno. Offrire un ventaglio variegato che sia capace di contribuire ad accrescere l’appeal del nostro territorio per tutti. Per i turisti, per gli abitanti di Valledoria e dei centri limitrofi- tiene a sottolineare il sindaco Marco Muretti, visto il cartellone degli eventi programmati per il 2024– e credo che anche questa volta siamo riusciti a raggiungere il nostro intento. Anche perché insieme a noi hanno collaborato numerosi soggetti. Tutti spinti da impegno, passione e uniti da un obbiettivo comune.”

Da maggio, con l’inaugurazione del Monumento ai caduti del mare, fino a settembre, saranno mesi ricchi di attrazioni, spettacoli e attività capaci di appassionare un po’ tutti con eventi ormai storici come il Rock and Beer, ad agosto, che avrà un interessante prologo con l’International beer fest tra maggio e giugno, la festa del folklore con Benito Urgu a luglio, Musica sulle bocche che porterà a Valledoria il grande Mogol, ad agosto, seguito dall’Orange bay festival.

Questi solo per citarne alcuni. Anche perché l’estate è divertimento ma è capace di lasciare spazio anche numerose attività sportive come La Corri Valledoria, il Padel sunset valley d’or e altre situazioni in grado di coinvolgere le diverse sensibilità legate all’ambiente come la pulizia delle spiagge a giugno o la piantumazione degli alberi a settembre.

“Abbiamo pensato di individuare eventi che possano essere interessanti e di richiamo un po’ per tutti – aggiunge il primo cittadino di Valledoria– e non solo nei mesi di luglio ed agosto. Una scelta che, riteniamo, accresce i livelli di attrattività del territorio. Per un trend che vogliamo rafforzare con azioni in grado di irrobustire e diversificare l’offerta turistica del nostro comune.”