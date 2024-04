A Cagliari, Sardara, Nuoro e Olbia non si ferma la prevenzione dei volontari di Mondo Libero dalla Droga – Decisi a ostacolare gli spacciatori sempre e ovunque nel loro progetto criminale, i volontari di Mondo Libero dalla Droga e di Scientology, nelle giornate tra lunedì 15 e mercoledì 17 distribuiranno centinaia di libretti sugli effetti causati dalle sostanze stupefacenti, nelle strade e negozi di Cagliari, Olbia, Nuoro e Sardara.

Prosegue senza sosta, quindi, l’azione di prevenzione e informazione che i volontari stanno portando avanti da oltre un decennio in tutte le provincie della Sardegna, con decine di volontari impegnati a sostenere nella nostra regione, quella che da più parti è stata considerata la campagna di prevenzione non governativa più diffusa al mondo, presente in oltre 120 paesi in tutti i continenti.

Per i volontari è fondamentale continuare a informare i ragazzi; i giovani sono letteralmente travolti da informazioni false messe in giro ad arte dagli spacciatori, il cui unico scopo è di incrementare i propri guadagni, incuranti dei disastri che creeranno nelle vite di chi cade nelle loro grinfie e nelle rispettive famiglie.

A nessuno, in particolare ai giovani, piace sentire la predica su ciò che si può o non si può fare; non è certo nelle intenzioni dei volontari di Mondo Libero dalla Droga imporre informazioni basate su false ideologie miranti a limitare la libertà personale. Perciò la campagna “La Verità sulla Droga” divulgata dai volontari, fornisce le informazioni basate su dati scientifici e sulle esperienze dirette di chi ha vissuto sulla propria pelle l’esperienza della tossicodipendenza.

Saranno i giovani stessi a decidere liberamente e con cognizione di causa se intendono vivere con o senza la droga.

“L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione” era il mantra che il filosofo L. Ron Hubbard soleva ripetere, invitando tutti a darsi da fare per informare i ragazzi dei pericoli che la droga porta inevitabilmente con sé.

Prevenzione e informazione vanno di pari passo e l’esperienza sul campo dei volontari conferma quanto questa esortazione sia vera quando i ragazzi nei loro feedback al termine delle conferenze informative nelle scuole, scrivono quanto le informazioni siano state illuminanti e preziose per il loro stesso futuro.

Info: www.cagliariliberadalladroga.com