5° SAGRA DELLE FAVE

5° SAGRA DELLE FAVE. La quinta edizione della Sagra delle Fave prenderà vita a Pauli Arbarei per tutta la giornata di domenica 28 aprile, durante la terza tappa della manifestazione “Primavera in Marmilla”.

La Primavera in Marmilla si prepara a vivere il suo terzo appuntamento: a Pauli Arbarei, crocevia di radicate tradizioni culturali e testimonianze nuragiche, cresce l’attesa per un evento che unisce cultura e innovazione, storia e musica, artigianato e degustazioni.

La Sagra delle Fave nasce oltre 20 anni fa nell’ambito dei festeggiamenti di Sant’Isidoro Protettore degli Agricoltori e rappresenta la capacità della Comunità Paulese di ricevere i propri visitatori come ospiti attesi e graditi, condividendo con loro un cibo antico e povero, ma molto apprezzato. Le fave vengono raccolte in Primavera in modo che si possano consumare fresche, accompagnate da deliziosi salumi, oppure lessate come da tradizione. La festa in occasione della tappa di “Primavera in Marmilla” a Pauli Arbarei rappresenta un momento di intensa convivialità, vissuto dalla comunità intera, e diventa una vera e propria vetrina dei prodotti locali che caratterizzano il piccolo paese della Marmilla.

“La quinta edizione della Sagra si presenta nel pieno rispetto della tradizione – dichiara il sindaco di Pauli Arbarei, Antonio Sanna – con il coinvolgimento delle associazioni locali e la valorizzazione del patrimonio pubblico e religioso. È intenzione dell’Amministrazione e delle Associazioni di dare a questa manifestazione una valenza più vasta con l’approfondimento di altri temi di studio che interessano questi legumi molto antichi e sempre presenti nell’economia e nell’alimentazione contadina”.

Il programma della Sagra prevede – tra le tante iniziative collaterali – l’inaugurazione del nuovo allestimento del Museo della Donna, visite guidate ai monumenti locali, una spettacolare infiorata di sale, musica di strada e tradizionale con eccezionali artisti locali, oltre a tanti laboratori di artigianato e di cucina.

In occasione di ogni tappa della manifestazione Primavera in Marmilla è presente uno stand del Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia dove si possono noleggiare biciclette e si promuove lo spirito dell’evento unitamente al Museo del Territorio e all’adiacente Parco Botanico, vero scrigno di biodiversità della flora e della fauna del territorio, in un’area che riserva ancora tante meraviglie ai visitatori.

Durante ciascuna tappa della manifestazione “Primavera in Marmilla” lo stand del Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia offre l’opportunità di noleggiare biciclette, promuovendo lo spirito dell’evento. Inoltre, sarà possibile visitare il Museo del Territorio e il Parco Botanico, autentico scrigno di biodiversità della flora e della fauna del territorio, in un’area capace di riservare sempre tante meraviglie ai visitatori.

«Supportare l’impegno delle Comunità della Marmilla a promuovere il loro patrimonio culturale, storico, archeologico e gastronomico è la nostra mission – spiega Francesco Sanna, Presidente del Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia -. Nel coordinare il calendario degli eventi primaverili in Marmilla offriamo una chiave di lettura per un territorio magnifico desideroso di essere scoperto da turisti e visitatori».