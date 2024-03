Visita al castello di Sanluri e ai siti nuragici di Villanovaforru – domenica 17 marzo

Domenica 17 mARZO 2024, per la “Giornata del Turista”, i soci del Parco e Museo Genna Maria, faranno ripercorrere quasi tremila anni di storia, proiettando il visitatore dalla bella Età dei nuraghi e, passando tra punico e romano, arrivare ai cosiddetti “secoli bui”. In questo periodo l’Europa fu sconvolta da guerre, pestilenze e carestie, benché qualche sprazzo di luce, come il sogno di una Sardegna libera dai soprusi dei conquistadores, illuminò la l’Isola per un certo periodo e uno dei protagonisti fu proprio il castello di Sanluri, non a caso conosciuto come “Il Castello di Eleonora d’Arborea”

La Marmilla è terra di nuraghi, ma non solo; in questo territorio collinare, lambito dalla pianura del Medio Campidano, si trovano alcuni castelli medioevali, che hanno caratterizzato le vicende dei Giudicati di Cagliari e Arborea, il cui confine passava anche tra l’agro di Sanluri e quello di Villanovaforru, col nuraghe di “Genna Maria”, che secondo la leggenda era un antico castello sepolto.

PROGRAMMA (domenica 17 marzo 2024)

– Villanovaforru h. 10 visita guidata al nuraghe Genna Maria h. 11 visita guidata al museo archeologico h. 12 visita guidata al sito di Pinn’e Maiolu

– Pausa pranzo con possibilità di menù turistico

– Sanluri h. 16 visita al castello di Eleonora

L’evento si svolgerà con un minimo di 10 iscritti

Per info e prenotazioni, entro venerdì 15 marzo [email protected] – 070 9300050 – 333 1760216 (anche whatsApp)