Ugl Metalmeccanici è il primo sindacato di Leonardo a Brindisi

Elezioni Rsu/Rls Gruppo Leonardo. L’Ugl Metalmeccanici è il primo sindacato a Brindisi

“Si sono tenute le elezioni Rsu/Rls presso il Gruppo Leonardo, Divisione Elicotteri di Brindisi. La lista Ugl Metalmeccanici ottiene il 30% dei voti e diventa la prima organizzazione sindacale nel sito Pugliese”.

Lo dichiarano il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici Antonio Spera e il Vice Segretario Nazionale Ugl della federazione con delega al gruppo Leonardo, Adelmo Barbarossa.

“Sono stati eletti Rsu per la nostra organizzazione Marino Pensa, anche Rls collegio impiegati e Massimo Lorenzo collegio operai: entrambi sono risultati i più votati in assoluto dei candidati. Ancora un risultato importante che afferma l’Ugl Metalmeccanici come sindacato di riferimento dei lavoratori dove, dopo la leadership nella Whirlpool di Ascoli Piceno, arriva immediatamente un altro primato per nulla scontato.

Un ringraziamento a tutti i candidati, alla commissione elettorale, alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno permesso di eleggere Pensa e Lorenzo che li rappresenteranno per i prossimi tre anni, ai quali vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro. L’ennesimo risultato – concludono Spera e Barbarossa – certifica la crescita significativa e costante della Ugl Metalmeccanici su tutto il territorio nazionale grazie anche a Damiano Flores, Segretario Utl Brindisi e Massimo Lorenzo, Segretario Provinciale UglM Brindisi, che hanno avuto grande capacità di creare un gruppo importante confermando la continua attestazione della UglM nei loro territori e provincia”.

