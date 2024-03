“Stagione Teatro di Villaspeciosa febbraio/aprile 2024”

Prosegue al Teatro Comunale Maria Carta di Villaspeciosa, nell'ambito del più ampio progetto "Arte & Sostenibilità" organizzato da Abaco Teatro, con un ricco fine settimana, tra esiti scenici e spettacoli di grande spessore drammaturgico legati a scottanti temi della storia contemporanea.

Si inizia sabato 9 marzo alle ore 19,30 con “Tutti dormono sulla collina” da Edgar Lee Masters e Fabrizio De Andrè con gli allievi del Laboratorio Teatrale di Villaspeciosa: Sara Mallei, Massimiliano Corda, Irene Lecca, Federica Garau, Rachele Chiappe, Claudio Salvi, Annalisa Devigus, Federica Melis, Candida Pusceddu, Giuseppina Ragucci. Firma la regia Rosalba Piras, aiuto regia Antonio Luciano e Tiziano Polese. Un esito scenico godibilissimo che tuttavia spinge lo spettatore a cercare l’essenza del vivere e a sentire familiare la morte, di fronte alla quale impariamo a fare ogni cosa al meglio delle nostre possibilità.

La “Stagione Teatro di Villaspeciosa febbraio/aprile 2024” prosegue poi domenica 10 marzo, sempre alle ore 19,30 con “Colpevoli di Viaggio”, prodotto da Bocheteatro, liberamente ispirato ai testi di Erri De Luca, scritto e interpretato da Monica Corimbi, musiche originali di Gianpaolo Selloni, installazione video di Laura Mascia.

“Colpevoli di viaggio” è uno spettacolo sull’emigrazione: preziosa occasione per riflettere su un argomento così delicato e scottante, di terribile attualità, analizzato con grande lucidità.

Guidato da una narrazione a una sola voce, il tema affrontato propone una realtà che è quotidiana “guerra” fra poveri, nonostante il messaggio sia anche di fiducia e speranza nell’umanità. Così sul palco si alternano racconti di emigrati senza volto ai quali si restituisce dignità e identità dando voce e spessore alla loro disperazione. Storie di donne e uomini, spesso giovani e adolescenti, ma anche adulti, vecchi e bambini costretti ad affrontare l’ignoto, tra ansie e paura, con la coscienza dei pericoli ma anche la consapevolezza di non avere alternative. In scena un’attrice, le vicissitudini, accompagnati da musiche originali e da video installazioni evocano emozioni contrastanti, dalla paura all’impotenza fino al desiderio di accoglienza e solidarietà. In un momento storico drammatico e delicato come questo, lo spettacolo offre lo spunto per parlare di cosa significhi affrontare un viaggio di “speranza”, di cosa voglia dire emigrare e quanto spesso non vengano rispettati i diritti di chi cerca disperatamente una terra dove vivere in pace.

Sarà inoltre visitabile nel foyer del Teatro Maria Carta, la mostra fotografica di Giorgio Russo “Segni e Segnali”, che resterà aperta al pubblico durante tutta la stagione teatrale.

La “Stagione Teatro di Villaspeciosa febbraio/aprile 2024” è organizzata da Abaco Teatro con il patrocinio del Comune di Villaspeciosa, il contributo della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e della Fondazione di Sardegna.