Spettacoli: il Teatro dei Burattini con le sue storie al The Village di Roma. Ogni Domenica, al pomeriggio. “La logica vi porterà da A a B. L’immaginazione vi porterà dappertutto” (Albert Einstein).

Roma, 13 marzo 2024 – Una grande novità nel palinsesto eventi del The Village – Parco De’ Medici: da Marzo a Maggio, la Domenica pomeriggio, appuntamento fisso con il Teatro dei Burattini. Spettacolo dal sapore vintage, resta amato dai più piccoli per un motivo semplice: i bambini amano sentir raccontare storie. Contaminando fiaba, melodramma e quotidianità, marionettisti e burattinai narrano storie, ora tirando i fili ora creando incantesimi col solo movimento delle mani. E le storie non finiscono mai, intrecciano principesse e draghi, cavalieri, Re e Regine, streghe cattive e pirati, oggetti fatati, filtri e pozioni.

I bimbi sono i primi ad emozionarsi, ma le storie portate in scena finiscono per coinvolgere anche i più grandi, parlando a quel “fanciullino” che è nel profondo di ciascuno, riuscendo ad evocare ricordi sopiti, ma indelebili, dell’infanzia, per un tempo sospeso, segnato da intrighi e comicità messi in scena dai personaggi abilmente manovrati. Questa è la magia del Teatro dei burattini, una vera e propria arte le cui radici affondano nell’antichità, ma che iniziò a muovere i primi passi dal Cinquecento, sulla scia del successo ottenuto dalla Commedia dell’Arte, per poi affermarsi verso la fine del ‘700 con la nascita di compagnie itineranti e stanziali. Un’affermazione proseguita durante la Rivoluzione francese e consolidatasi definitivamente nel XIX secolo, quando i burattini divennero un vero e proprio fenomeno artistico attraendo tanti spettatori nelle piazze di molte città.

Ogni Domenica si terranno due spettacoli, uno alle 16.00 e uno alle 17.30, al termine dei quali sarà possibile per i piccoli spettatori scattare delle foto con le mascotte dei protagonisti delle storie. Un momento pensato per coinvolgere le famiglie regalando spensieratezza. Allestiti nella piazza centrale, l’ingresso agli spettacoli è a titolo completamente gratuito per i visitatori del The Village.

Il The Village punta così a confermarsi come il miglior centro per un intrattenimento diversificato a Roma Sud. Per piccoli, ma anche per grandi. Una struttura unica, infatti, che nell’ultimo anno si è rinnovata sia nell’immagine che nella sua offerta, con il multisala The Space, cinema che vanta più presenze d’Italia, la pista E-gokart, l’unica su Roma completamente indoor e su tre livelli, un lasergames in cui possono sfidarsi grandi e piccini ed il JoyVillage, un centro del divertimento a 360 gradi con sala giochi, bowling, biliardo e molto altro. A completare il quadro, una food-court capace di soddisfare ogni tipo di appetito, grazie alla presenza di oltre dieci locali dedicati alla ristorazione che coprono ogni momento della giornata dalla colazione al dopo cena. Così Oliviero Albini, direttore del The Village: “Abbiamo lavorato molto nell’ultimo periodo per rendere il nostro centro sempre più accogliente per i visitatori. Il palinsesto degli eventi a cui stiamo lavorando è pensato per rendere la nostra piazza un punto di riferimento per giovani e famiglie. Tante le attività in programma, come il teatro dei burattini che vogliamo rendere stabile, un appuntamento fisso che ogni Domenica regalerà gioia e tante storie a tutti bambini che saranno da noi al The Village”