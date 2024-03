Sinergia Altromercato e WWF Travel: un concorso che premia le scelte sostenibili con la scoperta dei territori più ricchi di biodiversità

Un concorso, dal 15 marzo per tre mesi, un montepremi di oltre 10 mila euro e un’estrazione finale che vede in palio un viaggio-esperienza in collaborazione con il WWF Travel dal valore di € 6.000,00: grandi viaggi di Wildlife Watching, dedicati all’osservazione naturalistica.

Milano 26 marzo 2024 – Altromercato, la più grande realtà di Commercio Giusto in Italia e una delle principali al mondo si unisce a WWF Travel per dare un’occasione di scoperta dei territori più ricchi di biodiversità attraverso il concorso a premi “Compra, vinci, viaggia green”. Un concorso per premiare chi deciderà di fare acquisti sostenibili con Altromercato, partito il 15 marzo per chiunque acquisti almeno un prodotto Altromercato sia alimentare che di cosmesi Natyr. Ogni giorno con l’Instant Win giornaliero a disposizione una gift card Altromercato dal valore di € 50,00 cadauna (iva esclusa) e un’estrazione finale di un viaggio-esperienza in collaborazione con il WWF Travel dal valore di € 6.000,00 € cadauno (iva esclusa).

“Alleati della sostenibilità. Da qui nasce la collaborazione, in occasione del nostro concorso, con WWF Travel per permettere la scoperta del nostro Pianeta, ricco di tesori naturali e luoghi inesplorati. Con WWF condividiamo un obiettivo cardine ossia costruire un mondo in cui l’uomo possa vivere in armonia con la natura, concetto che Altromercato promuove da oltre 35 anni. Con il nostro nuovo concorso siamo felici di premiare le scelte sostenibili delle persone, dando loro la possibilità di partecipare all’estrazione finale di uno splendido viaggio- esperienza con il WWF Travel” Afferma Luigi Ranieri, Direttore Commerciale di Altromercato

Le destinazioni del premio finale saranno a scelta tra molteplici mete, sia in Italia che all’estero, tutti con un denominatore comune ossia la scoperta dei territori più ricchi di biodiversità e delle specie più iconiche e affascinanti del Pianeta. Si tratta dei grandi viaggi di Wildlife Watching, dedicati all’osservazione naturalistica.

WWF da oltre 50 anni trasmette alle nuove generazioni tutto l’amore e il rispetto che serve per costruire un futuro in cui uomo e natura possano vivere in equilibrio.

“Dare valore alla biodiversità attraverso scelte etiche, in ogni ambito – dai viaggi ai beni di consumo, è essenziale perché ha ricadute tangibili sul pianeta, dalle comunità rurali, agli habitat e alla fauna che li popola” afferma Gianluca Mancini Direttore Generale WWF Travel

Concorso attivo dal 15 marzo al 15 giugno 2024 valore complessivo di € 10.650,00 (iva esclusa).

