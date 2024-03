Progetto Co-Ver: partnership Walliance-Ener2crowd in un settore strategico, quello dei microchip, presso la storica società Memc

I GreenVestor potranno finanziare l’8% del fabbisogno finanziario (23 milioni di euro) portando ad un risparmio di 4.000 tonnellate di CO2, pari ai consumi annuali di gas di 8 mila famiglie.

«Oggetto dell‘investimento è l‘efficientamento energetico in campo di generazione distribuita ad alta efficienza a favore di un‘industria appartenente ad un settore strategico per l‘Italia e per l’Unione Europea, ovvero quello della produzione di microchip » spiega Giorgio Mottironi , CSO e co-fondatore della società benefit Ener2Crowd .

Questa prima offerta di investimento, presentata agli investitori delle rispettive piattaforme in contemporanea, ha lo scopo di finanziare l‘8% dell‘intero fabbisogno finanziario, pari a 23 milioni di euro , per un progetto di efficientamento energetico di una centrale di trigenerazione a Novara.

Il cliente è la storica società italiana MEMC , attiva già dal 1960 nella produzione di componenti elettronici e microchip, oggi una risorsa strategica per le principali catene industriali di valore, dalle automobili al cloud, dall‘intelligenza artificiale ai supercomputer, passando per dispositivi sanitari, spazio e difesa.

Il progetto è finalizzato al conseguimento di importanti obiettivi di risparmio energetico , grazie all‘ampliamento dell‘attuale centrale. L‘incremento di capacità consentirà un r isparmio di 20.000 MWh all ‘ anno di fonte primaria (gas naturale), equivalente alla mancata emissione di 4.000 tonnellate di CO2 , pari ai consumi annuali di gas per circa 8 mila famiglie italiane.

«L‘essenza del crowdinvesting sta nella sua capacità di democratizzare gli investimenti,permettendo a chiunque di contribuire al finanziamento di progetti innovativi e sostenibili come quello promosso dalla nostra partnership con Ener2Crowd. Questo progetto non solo offre un‘opportunità unica per sostenere l‘industria critica dei microchip in Italia, ma garantisce anche ai nostri investitori ritorni economici significativi, grazie a un tasso di interesse del 10%, ben al di sopra della media del settore. Come CEO di Walliance, sono entusiasta di vedere la nostra comunità di utenti partecipare attivamente a questa iniziativa, contribuendo alla crescita economica del nostro Paese e alla transizione verso un‘economia più sostenibile» commenta Giacomo Bertoldi, CEO e co-fondatore di Walliance.