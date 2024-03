Oggi è la Giornata Nazionale del Paesaggio

(Presidente Ordine Geologi della Puglia) : “Purtroppo il paesaggio pugliese, anno dopo anno, sta subendo dei cambiamenti, alcuni legati all’azione dell’uomo e altri di tipo naturale. Quelli legati all’azione dell’uomo sono i più pericolosi, come il consumo del suolo e il deficit sedimentario. Molti di tali cambiamenti sono irreversibili”.

“Ogni paesaggio è il prodotto di un’evoluzione avvenuta nel tempo, non è nato in un istante, ne è così da tempo. Per tale motivo, il paesaggio è uniformità dell’archivio della storia del passato e noi, attraverso la geologia possiamo raccontare una storia suggestiva fatta di continenti che si muovono, di formazioni di montagne, di oceano e ghiacciai. Purtroppo il paesaggio pugliese, anno dopo anno, sta subendo dei cambiamenti, alcuni legati all’azione dell’uomo e altri di tipo naturale. Quelli legati all’azione dell’uomo sono i più pericolosi, come il consumo del suolo e il deficit sedimentario. Molti di tali cambiamenti sono irreversibili. Pensiamoci! “. Lo ha dichiarato Giovanna Amedei, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio.