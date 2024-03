Pareggio al BigMatch tra FC Alghero e Bottidda

Si è concluso sul risultato di parità, 1 – 1, l’atteso match tra Fc Alghero e Bottidda, rispettivamente capolista e vice capolista del girone E del campionato di Seconda Categoria. Partita giocata di fronte ad un numeroso pubblico che ha visto Fc Alghero partire bene la prima mezz’ora, poi il Bottidda ha avanzato il baricentro e, in più di un’occasione, ha impensierito la retroguardia algherese soprattutto nel secondo tempo. Alla fine una partita tecnicamente gradevole con un finale al cardiopalma e qualche scaramuccia di troppo nei minuti di recupero. Per la cronaca, buona partenza per la Fc Alghero che al primo tiro in porta va in vantaggio: Gnani raccoglie un tiro dalla bandierina e di testa deposita la palla alle spalle di Furriolu. Al 36′ Bottidda pericoloso con Boninu che calcia in porta da sinistra e Francesco Serra devia sulla traversa. La palla termina sulla testa di Letizia che spedisce la sfera sull’esterno della rete. Al 43′ Fc Alghero in avanti con Michele Cherchi che di testa impegna Furriolu. Si va al secondo tempo e dopo appena un minuto il Bottidda trova il pari con un pallonetto di Cattide. Al 47′ ancora Bottidda in avanti con l’arbitro che annulla un gol per fuorigioco. Al 70′ Bottidda vicino al gol con Francesco Serra che salva la porta con una parata strepitosa. All’87’ Bottidda pericolosissimo, sfiora il gol. Gnani sulla linea di porta allontana la palla. Gli ospiti nel finale perdono Ghisu per espulsione, la Fc Alghero cerca di chiudere l’incontro con alcuni contropiede, ma la forza fisica viene meno così come la lucidità nella manovra. Alla fine un pareggio che non soddisfa nessuno, soprattutto il Bottidda che avrebbe dovuto vincere per il sorpasso in vetta alla classifica. Per la Fc Alghero, invece, un punto che può essere visto positivamente perché, con quattro gare ancora da giocare, gli consente di rimanere in testa alla classifica con due punti di vantaggio sul Bottidda.