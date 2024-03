Ortopedia San Francesco Chiusura temporanea nuovi accessi

NUORO, 8 MARZO 2024 – L’ASL n. 3 di Nuoro comunica che, a causa della contingente assenza improvvisa di tre unità, si è resa necessaria la sospensione temporanea di nuovi accessi nel reparto di Ortopedia e Traumatologia.

In attesa che la situazione torni alla normalità l’Azienda si è attivata con la pubblicazione di un bando urgente per il reclutamento di dirigenti medici ortopedici, anche in quiescenza, al fine di garantire la riapertura, quanto prima, ai nuovi ricoveri. Al fine di garantire una adeguata accoglienza e sistemazione dei professionisti che aderiranno al bando, la ASL di Nuoro mette a disposizione la foresteria aziendale.

Ad ogni buon conto, come sempre accade in casi simili, i Livelli Essenziali di Assistenza non verranno mai meno, e tutti i nuovi eventuali pazienti bisognosi di cure ortopediche e traumatologiche che accederanno all’Ospedale San Francesco saranno adeguatamente inseriti nella “rete regionale” degli altri presidi ospedalieri, per la presa in cura.