Omicidio Tramontano, mamma Impagnatiello: “Volevo morire io, ho perso nipote e figlio”

"Volevo morire io…ho perso mio nipote Thiago e anche mio figlio Alessandro io non ce l'ho più". È uno dei passaggi della testimonianza, tra le lacrime e coperta da un paravento, di Sabrina Paulis, mamma di Alessandro Impagnatiello, a processo per l'omicidio della compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese. "Non ho mai pensato male di mio figlio, era stressato, preoccupato per l'arrivo del figlio, era stanco, ma pensavo passerà", ha concluso la testimone.