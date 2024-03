Le nuove generazioni delle più grandi aziende italiane si raccontano: on air da oggi “Nat* con la Camicia?”, nuova serie di Dr Podcast per Retail Hub in favore di NextGen Unicef Italia

«_Il mio più grande contributo verso l’azienda credo sia stato avermesso le persone giuste al posto giusto, avviando un importante percorsodi managerializzazione e cultura diffusa di empowerment. E poi, parolad’ordine: deadline!__»__ _racconta così il suo progetto di ricambiogenerazionale dell’impresa di famiglia – che ad oggi conta circa1.300 dipendenti – Valentina Fontana, CO-Ceo e Vicepresidente di FontanaGroup, azienda fondata dal nonno nel 1956 e leader mondiale nellaproduzione di carrozzerie in alluminio per auto nel settore lusso, cheora guida insieme al padre, al fratello e allo zio. È lei laprotagonista della prima puntata della nuova serie podcast “NAT* CONLA CAMICIA?” realizzata da per Retail Hub da DR PODCAST – AudioFactory internazionale basata a Londra e presente nelle principalicapitali europee. A guidarci nel corso delle puntate Massimo Volpe –imprenditore visionario e co-founder di Retail Hub, la _tinder dellestart up_ che va a caccia di innovazione – ed Elisabetta della CroceResponsabile NextGen dell’UNICEF Italia, organizzazione internazionaleche si occupa di promuovere e tutelare i diritti e il benessere deibambini e degli adolescenti.

Si stima che circa l’85-90% delle imprese italiane siano familiari,

rappresentando una parte significativa del PIL italiano e del tessuto

economico del nostro Paese. Giocano un ruolo fondamentale

nell’economia perché portano con sé una combinazione di tradizione,

dinamismo imprenditoriale e continuità. Ma anche innovazione perché si

nutrono di nuova linfa grazie alle nuove generazioni, capaci di portare

visione e nuove prospettive, non dimenticando mai da dove si è partiti.

Il tema del passaggio generazionale è cruciale per le aziende poiché

la transizione influenza in modo significativo la continuità e il

successo dell’azienda stessa.

In questa serie di 9 puntate, Massimo Volpe ed Elisabetta della Croce

incontrano la _next generation_ di alcune tra le più note imprese

italiane – Valentina Fontana, Ottavio Missoni, Arianna Casadei, Pasquale

Junior Natuzzi, Erica Alessandri, Efisio Marras, Federica Coppola,

Susanna Clementoni, Arrigo Cipriani – figure che stanno tracciando una

nuova rotta trasformando un lascito in una preziosa opportunità di

crescita.

Attraverso aneddoti e ricordi molto personali, gli ospiti si mettono a

nudo raccontando la loro visione di futuro delle aziende di famiglia,

realtà italiane storiche e di successo che hanno visto crescere e

risplendere.

Come tutti hanno i loro sogni nel cassetto, un supereroe preferito,

soprannomi buffi, personaggi che li ispirano e una personalissima scala

di valori tra concetti come fama, soldi o potere: ma tutti loro hanno in

comune un’eredità e una responsabilità che hanno accolto con

entusiasmo e grande voglia di fare e innovare.

Come Valentina Fontana, protagonista della prima puntata: lecchese,

classe 1979, dopo un’infanzia felice trascorsa sul lago di Como,

frequenta il liceo scientifico e si laurea con lode all’Università

Bocconi, per poi volare a Miami per occuparsi di real estate. Decide poi

di rientrare in Italia e, dopo un’esperienza nella consulenza

strategica, nel 2006 entra così nell’azienda di famiglia iniziando

così il processo di ricambio generazionale, sfidando i numeri – il

15% delle aziende non arriva alla terza generazione – e apportando per

la prima volta un’importante impronta femminile a un settore

prettamente maschile, in un’azienda composta per il 95% da uomini.

Oggi la sua impresa familiare la rispecchia tanto, soprattutto per quel

che riguarda il concetto di “imprenditore”:

per lei è una figura con un ruolo sociale fondamentale, che deve essere

una guida nel trasmettere quei valori fondanti che poi fanno la

differenza. Sostenibilità, diversity, welfare: questi gli ambiti che

Valentina ha toccato con le sue scelte aziendali e con i quali rende

concreti ogni giorno ideali e visione.

«_Noi di Retail Hub ci interfacciamo quotidianamente con le aziende, e

realtà come quelle raccontate in questa serie podcast sono esempi

tangibili di quanto innovare non significhi dimenticare il passato ma

valorizzarlo, abbracciando quelli che sono i nuovi modelli di business,

i nuovi linguaggi del mercato e le esigenze di un consumatore che guarda

avanti così come le aziende a cui si affidano. La mission di questo

podcast è proprio offrire uno spaccato di “chi è” e “come

lavora” la next generation: figure che si distinguono per la loro

audacia nel perseguire l’eccellenza, la passione nel portare avanti la

tradizione e la determinazione nel superare sfide con creatività e

resilienza. E ci danno testimonianza del dinamismo e vitalità

dell’imprenditoria italiana_» afferma Massimo Volpe di Retail Hub,

start up il cui obiettivo è essere il ponte di collegamento ideale tra

le imprese e le migliori e più innovative start up, scale up e unicorni

nel panorama mondiale, mettendo quindi a disposizione delle corporate di

ogni Paese le tecnologie di ultima generazione.

“_UNICEF NextGen è una community di leader, imprenditori e manager

under 45 che supportano la nostra organizzazione attraverso iniziative

di raccolta fondi e comunicazione innovative e stimolanti. Abbiamo

accolto con entusiasmo l’idea di Massimo Volpe, membro di questa

community, di coinvolgerci nella realizzazione di questo podcast perché

crediamo che solo dialogando con istituzioni ma anche singole famiglie e

aziende sia possibile trovare nuovi stimoli e opportunità che ci

permettano di promuovere un mondo sempre più a misura di bambino.

Grazie agli ospiti di “Nat* con la Camicia?” per aver deciso di

raccontare le proprie storie_”, il commento di Paolo Rozera, Direttore

Generale dell’UNICEF Italia.

La prima puntata di “Nat* con la Camicia?” è disponibile su tutte

le piattaforme audio e video di streaming, tra cui Spotify, Spreaker,

Apple Podcast, e Amazon Music e YouTube, al link:

https://open.spotify.com/show/5r3GiO7clivAsPosm1tb3H [1]

