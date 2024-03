Nuova pista di motocross in zona Primavalle, lo segnala il movimento Italia dei Diritti, In via Millesimo nel XIV Municipio romano il manto stradale dissestato crea pericoli per la viabilità a due e quattro ruote, l’idD chiede un intervento immediato prima che qualcuno si faccia male



Roma 9 febbraio 2024: L’attenzione del movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro si sposta sul XIV Municipio in zona Torrevecchia Primavalle dove viene segnalata dal neo Responsabile in loco dell’IdD Pino Mannone una via con manto stradale dissestato:” Quello che vorrei segnalare è una strada e precisamente via Millesimo che si trova nella zona di Torrevecchia Primavalle e che presenta un manto stradale gravemente disconnesso rendendo pericolosa la viabilità veicolare soprattutto quella delle due ruote che devono affrontare un vero e proprio percorso di motocross. Tra l’altro in questa via sul lato sinistro vengono parcheggiate le autovetture e questo obbliga chi vi transita a passare dove la strada risulta più disconnessa. Non aspettiamo – conclude Pino Mannone – che qualcuno si faccia male prima di intervenire, chi ne ha competenza intervenga subito”.

Carlo Spinelli Segretario Provinciale romano e responsabile per la Politica Interna del movimento dice la sua su quanto segnalato dal responsabile IdD per il XIV Municipio di Roma:” Purtroppo a Roma la rete viaria urbana risulta pericolosa per via del dissesto stradale, le buche e quant’altro, in molte parti e situazioni come quella di via Millesimo che il bravo Pino Mannone ci segnala, non è difficoltoso trovarle. Spesso le strade dissestate si sono rese protagoniste di incidenti anche gravi ecco perché l’amministrazione comunale capitolina deve intervenire al più presto soprattutto nei casi gravi come in via Millesimo dove, come si può notare, la circolazione soprattutto dei motocicli, che poi sono quelli più coinvolti in incidenti dovuti alla malformazione del manto stradale, risulta essere molto difficoltosa e pericolosa. Ci rivolgiamo quindi in primis al Presidente del Municipio Marco Della Porta che comunque rimane uno dei presidenti più virtuosi dei municipi romani e quindi siamo certi darà riscontro a questa nostra segnalazione, ma anche al Sindaco Gualtieri e a tutti gli amministratori capitolini preposti a risolvere il problema delle strade e a garantire la sicurezza degli automobilisti e dei centauri perché intervengano – conclude Spinelli – con solerzia per rendere via Millesimo una strada sicurezza per il traffico veicolare”.