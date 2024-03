IMPERIA – L’Hotel & Residence di Marina degli Aregai diventa ufficialmente un “Bike Hotels”

A Santo Stefano al Mare assegnata la “certificazione InBici” con ospite Davide Cassani

Si è conclusa nei giorni scorsi, all’Hotel & Residence di Marina degli Aregai, la due giorni dedicata al cicloturismo con la cerimonia ufficiale per la consegna della certificazione “InBici”, assegnata dall’omonimo gruppo editoriale.

L’attestato certifica che la struttura alberghiera di Santo Stefano al Mare e’ entrata nell’albo dei migliori “Bike hotel” in Italia.

A consegnare questo prestigioso attestato il presidente di InBici Media Group Maurizio Rocchi che ha sottolineato quanto sia in grande espansione il segmento del turismo in bicicletta e l’importanza di mettere in campo servizi di accoglienza adeguati a questo tipo di utente.

Presenti alla cerimonia anche i vertici del Gruppo Cozzi Parodi oltre a diversi amministratori locali.

Ospite Speciale della manifestazione, Davide Cassani, leggenda del ciclismo italiano, ex commissario tecnico della nazionale italiana, oggi presidente dell’azienda di promozione turistica dell’Emilia Romagna, patria, dei primi bike hotels del Belpaese.

«Mi sono innamorato di questo sport quando mio papà a sette anni mi portò a vedere una corsa, era il Mondiale di Imola” ha raccontato al pubblico intervenuto Davide Cassani.

“Quel giorno decisi che avrei fatto il corridore e non ho mai più cambiato idea.”

“La certificazione InBici arriva a seguito di un lungo percorso durato un anno, a stretto contatto con i referenti di Inbici Media Group”, ha dichiarato Beatrice Parodi presidente del Gruppo Cozzi Parodi.

I “cicloturisti”, infatti, hanno bisogno di strutture particolari per pedalare. Dai servizi alle bike rooms, alla preparazione pre-allenamento al rientro dei corridori. Accorgimenti che sembrano banali, ma in realtà non lo sono e spesso sono esigenze sconosciute ai “profani” della bicicletta.

L’iniziativa

«Questa iniziativa – ha aggiunto Beatrice Parodi – si inserisce nella valorizzazione e nello sviluppo del nostro territorio ed è un valore aggiunto, essere un bike hotel certificato, su questo settore turistico”.

Tra le autorità presenti anche il sindaco di Santo Stefano al Mare Marcello Pallini: «Questo territorio per la bici è bellissimo perché in mezz’ora si passa dal mare ai passi alpini.

Ci sono cinque valli, tutte diverse e collegate tra loro. C’è la pista ciclabile. La pista Downhill. Tutto questo è stato ben orchestrato. Il nostro territorio vuol essere di respiro internazionale, anche attraverso lo sport, considerando che in passato abbiamo avuto un campionato europeo di vela, ospiti straordinari del ciclismo come Francesco Moser, e Faustino figlio di Fausto Coppi, considerando poi che la prossima settimana comincia la corsa internazionale Ponente Rosa. Questo albergo- conclude- sta interpretando nel migliore dei modi il richiamo turistico per valorizzare il nostro territorio”.

L’evento si è concluso con la “Pedalata col Campione” in un clima quasi primaverile con partenza dalla Marina degli Aregai a Sanremo e conseguente ritorno all’hotel. L’ospite D’Onore Davide Cassani ha pedalato a fianco di numerosi cicloamatori di tutte le età, una pedalata a partecipazione gratuita in sella alle due ruote passando lungo la suggestiva pista ciclabile Dei Fiori.