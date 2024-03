Vittoria sofferta ma estremamente importante per l’Alghero contro il Porto Torres. 1-0 al “Pino Cuccureddu” nel match della 25a giornata del girone B di Promozione.

L’Alghero batte di misura il Porto Torres e continua la corsa nei piani alti di promozione

Brutto primo tempo, a tratti nervoso. Al 13’ l’arbitro assegna inizialmente un calcio di rigore all’Alghero poi, richiamato dal primo assistente, cambia idea. Al 18’ si vede il Porto Torres: punizione di Fois e colpo di testa di Bernardini non lontano dalla porta. Al 43’ i giallorossi restano in dieci per l’espulsione di Urgias dopo alcune “scaramucce” con Antonio Sini del Porto Torres che viene invece solo ammonito.

A inizio ripresa subito una ghiotta occasione per l’Alghero: angolo di Mereu e colpo di testa di Baraye che si perde di poco a lato. Quindi al 9’ si ristabilisce la parità numerica per il secondo giallo comminato a Bassanetti del Porto Torres. Al 18’ sono proprio gli ospiti ad avere l’occasione migliore del match con Bombagi che colpisce l’incrocio col destro ma al 24’ l’episodio chiave: cross dalla sinistra di Dore nel cuore dell’area e deviazione sfortunata di Mognato nella propria porta. Brividi alla mezzora su un pallone filtrante di Faedda sul quale però non arriva nessuno mentre l’ultima palla gol, nel secondo minuto di recupero, è di Franchi, che trova la respinta col piede del portiere turritano.

Tre punti pesanti per l’Alghero che continua così la sua corsa nei piani alti del girone B di Promozione e aggancia momentaneamente la Nuorese al primo posto. Con la vittoria di oggi sono 15 i risultati utili consecutivi.