La Settimana Santa in Sardegna interpretata da Giancarlo Torresani sabato 23 presso Dyaphrama

, rinomato fotografo specializzato nella documentazione di eventi religiosi e culturali, sarà ospite dell’Associazione Fotografica Dyaphrama di Oristano,per unadedicata alla fotografia dei riti sacri e profani che caratterizzano la Settimana Santa. Sarà un’occasione unica per conoscere le sue tecniche e le sue esperienze nel catturare l’atmosfera unica di queste celebrazioni.

La Settimana Santa è un momento di profonda riflessione e devozione per molti, ma anche un’opportunità unica per gli appassionati di fotografia di catturare l’essenza di tradizioni antiche e suggestive.

La domenica 24 e il lunedì 25 successivi vedranno Torresani trasferirsi a Castelsardo, dove avrà l’opportunità di partecipare e documentare la suggestiva processione dei “Lunissanti”, che si tiene il lunedì santo. Questa antica tradizione, che risale a secoli di storia, offre uno spettacolo di fede e cultura che sicuramente lascerà un’impronta duratura nelle immagini catturate da Torresani.

Il martedì 26 marzo successivo, l’obiettivo di Torresani sarà rivolto verso Bosa, dove si svolge la processione dei “Misteri”. Questo evento, caratterizzato da figure mistiche e simboliche, offre una straordinaria opportunità per esplorare la profondità della tradizione religiosa sarda attraverso l’obiettivo della fotocamera.

Il mercoledì 27 sarà una giornata libera per Torresani, che avrà l’opportunità di esplorare la zona alla ricerca di eventi e scene uniche da immortalare. Questo momento di libertà creativa sarà prezioso per catturare aspetti meno conosciuti della Settimana Santa sarda. La sera in sede Dyaphrama ci sarà la possibilità di condividere le fotografie e di averne una lettura critica e una valutazione dallo stesso Torresani.

Giovedì 28 sera, Torresani si trasferirà a Cagliari, dove si terrà dalle ore 17:00 alle ore 19:30 un evento organizzato dall’associazione Contrasti Fotografici. Sarà l’occasione per discutere e valutare l’importanza dell’immagine nella narrazione visiva, arricchendo così la comprensione della fotografia non solo come mezzo tecnico, ma anche come linguaggio artistico e di comunicazione.

Infine, venerdì 29 marzo, Torresani parteciperà alla suggestiva Processione del Cristo Morto a Cagliari, culmine emotivo di questa intensa settimana di celebrazioni e di documentazione fotografica. Le immagini catturate durante questo evento saranno un tributo alla devozione e alla tradizione che caratterizzano la Settimana Santa in Sardegna.

In conclusione, l’esperienza di Giancarlo Torresani durante la Settimana Santa in Sardegna promette di essere un viaggio unico nel cuore delle tradizioni più autentiche e suggestive di questa regione. Grazie alla sua maestria nella fotografia documentaristica, Torresani offrirà uno sguardo privilegiato su un mondo di fede, cultura e devozione che continua a ispirare e affascinare.

Giancarlo Torresani nasce a Malles Venosta (BZ), risiede ora a Trieste dopo aver svolto per molti anni l’attività di docente di Scuola Media. Da una precedente esperienza maturata nel campo delle arti figurative decide di passare alla fotografia nel 1978. Si è occupato per molti anni di organizzazione e diffusione della fotografia gestendo anche spazi espositivi curando mostre sia di autori affermati che di nuovi talenti. Interessato ai processi comunicativi svolge attività di operatore culturale nell’ambito della comunicazione visiva come docente, critico fotografico, ed esperto in lettura di Portfolio. Organizza e conduce corsi di fotografia di vario genere – stage – seminari – workshops a tema – corsi di lettura dell’immagine presso Istituti Scolastici, Biblioteche Civiche, Istituzioni Pubbliche, FotoClubs regionali e non. Collabora ad alcune riviste di settore nella realizzazione editoriale di opere nell’ambito della fotografia d’autore. Già Delegato Provinciale e Regionale (1984/1999), Consigliere Nazionale FIAF (1999/2008), Direttore DAC “Dipartimento Attività Culturali” (1999/2010), Direttore DiD “Dipartimento Didattica” della FIAF (2010/2013). Ha ricoperto il ruolo di Direttore Artistico del “Photoframe” a Pergine Valsugana (TN) organizzato dal “Gruppo Fotoamatori Pergine” nell’ambito progetti (2014 e 2015) e del TPD “Trieste Photo Days” Festival Internazionale di Fotografia (2014 e 2015). Insignito (1986) BFI “Benemerito della Fotografia Italiana”, riceve dalla FIAP (1997) l’onorificenza ESFIAP «Excellence FIAP Pour Services Rendus». Nel 2002, a riconoscimento della sua lunga e proficua opera di divulgazione ed insegnamento a favore della fotografia, viene insignito Sem.FIAF «Seminatore FIAF». Nel 2012 riceve a Trapani il Premio alla Cultura Fotografica “Salvatore Margagliotti”; nello stesso anno diventa Socio Onorario UIF (Unione Italiana Fotoamatori).