(Adnkronos) – Un uomo di 36 anni è morto dopo essere stato investito da un camion a Mozzate nel comasco. L'incidente è avvenuto attorno alle 16.30 in via Varese 136. Inutili i soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti: l'elisoccorso, un'automedica, un'ambulanza, i vigili e fuoco e i carabinieri. — [email protected] (Web Info)