Il paesaggio italiano tra l’Ottocento e il Novecento: ad Arzachena l’esposizione “Il Bel Paese”

Dal 19 aprile in mostra Carlo Carrà, Giovanni Fattori, Ottone Rosai e Jean Baptiste Corot

Il Comune di Arzachena, in collaborazione con il Magmma Museum di Villacidro e il Museo Ca’ La Ghironda di Zola Predosa, a partire daospiterà al(vernissage in programma alle ore 11.00) la mostra “Il Bel Paese. Il paesaggio italiano tra l’Ottocento e il Novecento”.

“Dopo il successo dello scorso anno, proseguiamo nella strategia di rilancio del museo civico Michele Ruzittu anche attraverso l’investimento in grandi mostre – afferma Valentina Geromino, delegata alla Cultura e promotrice dell’evento -. A breve inauguriamo l’iniziativa dal titolo Il Bel Paese, dedicata al tema del paesaggio. Sulla scorta del format già collaudato nel 2023, ospitiamo 4 opere di maestri della storia dell’arte come Carrà, Fattori, Rosai, Corot e una selezione di dieci autori contemporanei che rappresenteranno per l’occasione alcuni scorci del nostro territorio nella sezione Il Bel Paese di Arzachena.

Un’altra importante novità per il 2024 è il concorso artistico pensato per le scuole medie dal titolo Affacciati alla finestra. Punta al coinvolgimento sempre più attivo e diretto dei ragazzi in ambito culturale. I loro elaborati verranno esposti al museo in una fase successiva, dopo che avranno visitato e tratto ispirazione dalla mostra stessa”.

L’esposizione è visitabile dal martedì alla domenica (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19), fino al 21 luglio 2024. La mostra attraversa l’Italia dal Risorgimento alla Grande Guerra, dai Macchiaioli ai Futuristi. Offre una sequenza di documenti pittorici delle straordinarie bellezze paesaggistiche italiane in un tempo di grandi trasformazioni politiche, economiche, culturali rappresentate da alcuni dei maggiori artisti italiani, ma anche nella prospettiva eccentrica di pittori stranieri calati nel nostro Paese per ammirarne e dipingerne le bellezze, come Corot.

Tariffe

Biglietto intero: € 4,00 ;

; biglietto ridotto per i residenti nel Comune di Arzachena: € 2,00 ;

; biglietto ridotto per le comitive di studenti di scuole pubbliche e private non residenti nel Comune di

Arzachena: € 1,00 a studente;

Arzachena: a studente; ingresso gratuito per le comitive di studenti di scuole pubbliche e private residenti nel Comune di Arzachena.

Ulteriori agevolazioni per comitive e tariffe speciali sono disponibili sul sito www.comunearzachena.it.

Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui