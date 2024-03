Il Cagliari cerca la seconda vittoria consecutiva contro una Salernitana all’ultima spiaggia. Ecco le quote dei traders sul match dell’Unipol Domus

Torino, 8 marzo 2024 – Dopo il successo di Empoli, il Cagliari è pronto ad un ulteriore passo importante verso la salvezza. All’Unipol Domus arriva una Salernitana ultimissima e scossa anche dall’atteggiamento di Boulaye Dia: l’attaccante senegalese si è rifiutato di entrare nel finale del match di Udine ed è stato messo fuori rosa. I sardi sono galvanizzati dalla recente vittoria e vogliono approfittare degli altri scontri diretti di giornata per portarsi fuori dalla zona retrocessione. I campani in Friuli hanno perso una ghiotta occasione, avendo giocato per circa mezz’ora con l’uomo in più, e in Sardegna devono assolutamente vincere per provare una rimonta che al momento sembra impossibile. La fiducia riposta in Claudio Ranieri è stata ben ripagata: due successi consecutivi servirebbero ai sardi come il pane. Per Fabio Liverani è invece arrivato il primo punto da allenatore dei campani, dopo le esperienze fallimentari di Paulo Sousa e Filippo Inzaghi. Sardi e campani, oltre a disputare il proprio match, guarderanno con interesse a Sassuolo-Frosinone e Lecce-Hellas Verona per una giornata veramente thrilling.

Per i traders sono gli uomini di Claudio Ranieri a partire nettamente con il favore dei pronostici per questo match.

Sembra tutto indirizzato verso un successo rossoblù – Il Cagliari non può assolutamente sbagliare, ma per la Salernitana è l’ultima spiaggia. All’Unipol Stadium non si prevede una partita particolarmente spettacolare, ma ricca di pathos e agonismo. Un successo dei rossoblù è quotato da Betclic a 1.85, un pareggio a 3.67 ed una vittoria dei campani a 4.22. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 1.92, mentre l’Under 2.5 a 1.85.

E se fosse ancora 1-1? – L’ultimo Cagliari-Salernitana è stato disputato in terra sarda il 26 novembre 2021 e finì sul risultato di 1-1. La ripetizione esatta di quel risultato è considerata anche l’ipotesi attuale più probabile ed è quotata da Betclic a 6.00. L’1-0 dei rossoblù è invece dato da Betclic a 6.40, un 2-0 è invece quotato a 7.60.

Sarà ancora Lapadula-Gaetano? Tchaouna speranza granata – Qualche problema in fase offensiva Claudio Ranieri ce l’ha. Con Leonardo Pavoletti ed Andrea Petagna out e Zito Luvumbo in dubbio, la certezza è Gianluca Lapadula. Una rete dell’italo-peruviano è quotata da Betclic a 2.35. Da attenzionare anche Gianluca Gaetano ed Eldor Shomurodov. Una loro rete è quotata da Betclic a 3.50. La Salernitana punta su Loum Tchaouna, in gol contro l’Udinese, ma anche su Antonio Candreva. Una loro realizzazione è quotata da Betclic rispettivamente a 6.00 (Sisal la quota a 5.00) e a 4.00.