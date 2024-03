“Grazia Deledda, tra fantasia e realtà”: a Villaspeciosa la pièce dedicata al mondo femminile

Al Teatro Comunale Maria Carta prosegue la “Stagione Teatro di Villaspeciosa febbraio/aprile 2024” nell’ambito del più ampio progetto “Arte & Sostenibilità” organizzato da Abaco Teatro

Fine settimana all’insegna dei, un sentito omaggio agli scrittori che hanno lasciato un’eredità artistica caratterizzata da un segno forte, deciso e di respiro internazionale:Abaco Teatro e La Maschera mettono in scena alle, a(Sud Sardegna), “Grazia Deledda, tra fantasia e realtà” con Rosalba Piras, Anna Pia, Tiziano Polese, Enzo Parodo e Tonino Macis (chitarra), per la regia di Enzo Parodo.

Liberamente ispirato ai racconti giovanili della scrittrice nuorese, lo spettacolo riserva un particolare sguardo al mondo femminile in un contesto antropologico che ancora, a distanza di tanto tempo, mantiene tenaci aderenze alla realtà quotidiana contemporanea.

Un lavoro che esprime al meglio l’impegno di Abaco Teatro e della Compagnia La Maschera nel proporre, in chiave originale e con linguaggi interpretativi inediti, le matrici della storia dell’Isola, attraverso percorsi di ricerca e approfondimenti sulle opere meno conosciute dei nostri autori.

In “Grazia Deledda, tra fantasia e realtà” vengono portati in scena tre racconti pubblicati perlopiù sui quotidiani dell’epoca, ispirati a reali fatti di cronaca, in una dinamica carrellata di personaggi, tradizioni, antiche credenze e vicende di un mondo arcaico.

Storia e interpretazioni poetiche si intrecciano per dar vita a uno spettacolo dove protagonisti e situazioni compongono un affresco di immediato impatto, tra sottile ironia e pura comicità, il tutto abbracciato da splendide musiche e canti dal vivo.

