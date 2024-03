Gazzelle conquista l’Arena di Verona con un tutto esaurito per il suo primo concerto nella storica venue. Sold out anche la data di Bologna nei palasport

Gazzelle continua a macinare un sold out dietro l’altro.

Arriva oggi la notizia del tutto esaurito per il 16 maggio nella storica venue dell’Arena di Verona.

Un evento straordinario e unico, che promette di essere indimenticabile, la prima occasione per l’artista di portare la magia della sua musica in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia, per un concerto tutto suo.

Sold out anche il live all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) del “DENTRO X SEMPRE” tour, che sta portando Gazzelle davanti al suo pubblico nei palazzetti delle principali città italiane. 11 date che hanno già collezionato, ancor prima dell’inizio, un tutto esaurito dietro l’altro e raddoppi, fino ad arrivare a tre sold out nella sua Roma.

I suoi concerti sono la testimonianza tangibile di un amore incondizionato, vero rituale collettivo che ha stregato in questi anni mezzo milione di persone. L’artista ha, infatti, da poco annunciato anche le date degli imperdibili appuntamenti, che quest’estate lo porteranno sui palchi dei principali festival in giro per l’Italia.

I fan sono già pronti a farsi trasportare dalle sue canzoni senza tempo, dai primi successi e il suo ultimo album “DENTRO” (https://gazzelle.lnk.to/DENTRO; Maciste Dischi/Artist First) fino al brano sanremese “Tutto Qui”, (https://wmi.lnk.to/tuttoqui; Maciste Dischi/ Warner Music Italy), già certificato oro.

Di seguito il calendario del tour indoor e outdoor, prodotto e distribuito da Vivo Concerti:

Date indoor

8 marzo 2024 || Padova @ Arena Spettacoli Padova Fiere – SOLD OUT

12 marzo 2024 || Assago (MI) @ Forum – SOLD OUT

13 marzo 2024 || Assago (MI) @ Forum – SOLD OUT

16 marzo 2024 || Eboli (SA) @ PalaSele – SOLD OUT

17 marzo 2024 || Bari @ PalaFlorio – SOLD OUT

21 marzo 2024 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

24 marzo 2024 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena – SOLD OUT

3 aprile 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

4 aprile 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

7 aprile 2024 || Torino @ Inalpi Arena

11 aprile 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

16 maggio 2024 || Verona @ Arena di Verona – SOLD OUT

Date outdoor

4 luglio 2024 || Padova @ SHERWOOD FESTIVAL – Park Nord Stadio Euganeo

13 luglio 2024 || Catania @ WAVE SUMMER MUSIC – Villa Bellini

20 luglio 2024 || Francavilla al Mare (CH) @ SHOCK WAVE FESTIVAL – Lungomare Paolo Tosti

26 luglio 2024 || Lucca @ LUCCA SUMMER FESTIVAL – Piazza Napoleone

7 agosto 2024 || Gallipoli (LE) OVERSOUND MUSIC FESTIVAL – Parco Gondar

9 agosto 2024 || Baia Domizia (CE) – @ Arena dei Pini

10 agosto 2024 || Diamante (CS) @ TIRRENO FESTIVAL – Teatro dei Ruderi

15 agosto 2024 || Olbia @ RED VALLEY FESTIVAL – Olbia Arena

Info

Le prevendite online delle date indoor e outdoor sono disponibili su TicketOne.

Nei punti vendita autorizzati, invece, i biglietti per gli appuntamenti estivi si potranno acquistare da mercoledì 20 marzo alle ore 13:00.

Info su http://www.vivoconcerti.com/.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Gazzelle è una delle voci più amate e sincere della sua generazione. Poetico, romantico e spiazzante. Le sue canzoni contano oltre un miliardo di stream, 26 dischi d’oro e 23 dischi di platino. Il suo mondo comunicativo è schivo e malinconico, ma da sempre multiforme e imprevedibile. Gazzelle si è preso, in questi anni, con i suoi quattro album Superbattito (2017), Punk (2018), Ok (2020) e Dentro (2023), l’amore degli ascoltatori e l’affetto trasversale dei suoi fan. Ha collaborato, tra gli altri, con artisti come Marco Mengoni, thasup, Fulminacci e Noyz Narcos.