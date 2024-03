Francesco Pira è il nuovo presidente di Confassociazioni Comunicazioni, Media, Informazione

Lo comunica attraverso una nota Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni

“Francesco Pira, professore associato di sociologia dell’Università di Messina e presidente dell’Osservatorio sulle Fake News della nostra Confederazione, è ufficialmente il nuovo presidente di Confassociazioni Comunicazioni, Media, Informazione.

“Puntare a un nuovo umanesimo digitale”

Riteniamo che sia il momento di dare, che annovera oltre un milione di iscritti e che ha aperto da tempo le iscrizioni anche alle testate digitali e ai singoli professionisti, come blogger, content manager e social media manager, che esercitano attività nei media”, ha dichiarato Angelo Deiana.

“Ringrazio il Presidente Deiana e tutto l’Ufficio di Presidenza di Confassociazioni – ha affermato il neo presidente Pira – Mi confronterò presto con i colleghi della branch per proseguire nel solco tracciato dal mio predecessore, Alessandro Conte, in un settore che ha enormi potenzialità, ma nel quale si annidano anche tante insidie. Occorre far vincere al nostro Paese una sfida di contenuti e di conoscenza che recuperi valori veri e che punti ad un nuovo umanesimo digitale”.

