Ecm Casi clinici in chirurgia,Primo corso di aggiornamento per il 2024 per l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari sui “Casi clinici in chirurgia”, che si è tenuto a Sassari, sabato 9 marzo presso la Sala Conferenze “Egidio Depperu” della sede dell’Ordine, in via Cavour.

Nel discorso di apertura del convegno, tenuto dal presidente dell’OMCEOSS, Nicola Addis è stata sottolineata l’importanza dell’obbligo formativo per i medici, indispensabile non solo per la professione medica, ma anche in caso di contenziosi legali.

La giornata di studio ha visto la partecipazione dell’equipe di chirurgia dell’ospedale di Ozieri, guidata da Giuseppe Carta. La prima relazione è stata curata da Giuseppe Cherchi su “Un raro caso di calcolosi in situs viscerum inversus”, l’inversione del posizionamento degli organi nei pazienti è una condizione che riguarda il 10 per cento della popolazione mondiale, con un’incidenza maggiore sugli uomini.

La seconda relazione è stata illustrata da Isabel Vargiu che ha parlato di “Carcinoma colico mutato” , una patologia di difficile diagnostica, in cui è fondamentale una colonscopia e una biopsia per accertarla. La casistica riferisce di un 17 % dei casi negli uomini e di un 12% nelle donne.

Di “Diverticolite colica con microperforazione” ha parlato Claudia Piredda, cui ha seguito una partecipata discussione sull’uso degli antibiotici nei vari casi di diverticolite non acuta, soprattutto in relazione alle nuove linee guida dell’OMS.

Sono quindi seguitigli interventi di Enrico Fois e di Salvatore Testoni, rispettivamente sulle “Endometiosi atipiche” e le “Occlusioni intestinali e sindrome aderenziale” .

Al termine dell’Ecm i partecipanti hanno compilato il questionario di apprendimento per ottenere i 5,3 crediti formativi