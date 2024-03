Cada Die Teatro, CAPITANI CORAGGIOSI, XXVII edizione

Cada Die Teatro, CAPITANI CORAGGIOSI, XXVII edizione,Sarà una giornata particolare quella di domani, domenica 10 marzo, per CAPITANI CORAGGIOSI. Il nuovo appuntamento con la stagione per ragazzi del Cada Die Teatro è dedicato al sostegno del progetto Los Quinchos, che da molto tempo accoglie e si prende cura dei bambini di strada del Nicaragua (l’incasso della giornata sarà devoluto all’associazione creata da Zelinda Roccia ormai 33 anni fa). Al Teatro Si ‘e Boi di Selargius si partirà, come sempre, alle 16, con Girando per il mondo, giochiamo ai tavolieri: insieme ai Cemea Sardegna i giochi di tavoliere attraversano la storia e le culture, tanti giochi differenti, tutti rigorosamente fatti a mano, da provare e conoscere; ancora, Faccia d’albero, laboratorio dedicato a bambini e genitori a cura di Giorgia Loi, educatrice ambientale: chi sono gli alberi? Creature vive che emettono suoni nel silenzio della notte, che respirano, che si nutrono, che guardano, che sentono e che conservano leggende e segreti magici. Non mancherà Giochiamo con trasporto, per divertirsi sulle bici a spinta con gli Amici della Bicicletta.

Alle 17.30, dopo la Merenda, sarà il momento degli esiti scenici della Scuola di Arti Sceniche La Vetreria del Cada Die Teatro:, dal laboratorio “Spazio alla creatività” a cura di Lara Farci e Francesca Pani, con la collaborazione di Anna Vittoria Cortese e le filastrocche di Willy Valanga (luci di Giovanni Schirru, suoni di Emiliano Biffi), e, dal laboratorio “Il gioco del teatro” di Lara Farci e Silvestro Ziccardi (luci e suoni di Emiliano Biffi).

I giovani allievi della Scuola di Arti Sceniche, dopo avere sperimentato il magico mondo del teatro per prendere coscienza di sé in modo ludico e creativo, guideranno gli spettatori verso due grandi fiabe, antiche e moderne: Cappuccetto Rosso e Il Mago di Oz, per scoprire sentieri che portano direttamente al cuore, alla testa e al coraggio.

Arricchiscono la XXVII edizione della rassegna di Cada Die altre iniziative e attività permanenti: la Mostra sui diritti dei bambini all’arte e alla cultura, diciotto princìpi per affermare il diritto delle bambine e dei bambini di ogni parte del mondo all’arte e alla cultura. È il contenuto della Carta che nasce a Bologna da un’idea della compagnia Baracca Testoni Ragazzi, un progetto patrocinato e premiato dalle più alte istituzioni italiane ed europee; Colora il tuo spettacolo: le bambine e i bambini possono fare tanti disegni che verranno esposti, in chiusura, in una mostra.

La stagione teatrale per ragazzi Capitani Coraggiosi è organizzata da Cada Die Teatro con il sostegno del MiC (Ministero della Cultura), della Regione Sardegna (Assessorato alla Cultura), del Comune di Selargius, della Città Metropolitana di Cagliari, della Fondazione di Sardegna.

