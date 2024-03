E-Distribuzione sempre in prima linea nella formazione agli studenti sardi, stavolta con l’ITI di Tortolì

Grande successo dell’iniziativa con lezioni teoriche, visite sul campo e realtà virtuale

Cagliari, 14 marzo 2023 – E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, continua nella sua ormai tradizionale attività formativa a favore degli studenti sardi realizzando una nuova visita d’istruzione con gli studenti dell’Istituto Tecnico di Tortolì, di concerto con il Dirigente Scolastico Basilio Drago.

L’attività formativa si è svolta presso l’innovativo Centro di Formazione e Addestramento (CFA) di Quartucciu di E-Distribuzione, e ha coinvolto per due terze e due quinte , per un totale di circa 47 studenti che hanno seguito con grande interesse i docenti esperti di E-Distribuzione. L’attività formativa ha compreso delle lezioni teoriche su impianti e linee di media e bassa tensione e delle visite guidate al campo scuola laboratori per poter vedere dal vivo quanto esposto nella lezione teorica su impianti di media e bassa tensione (linee MT-BT di diversa tipologia, cabina secondaria a box e posto di trasformazione su palo, visita ai laboratori di bassa tensione con approfondimenti sulle reti di distribuzione BT e sulle varie tipologie di contatori). Infine, i ragazzi hanno provato molto interesse nelle esercitazioni con scenari tipici dei lavori di E-Distribuzione eseguiti tramite gli strumenti della Realtà Virtuale

La formazione agli studenti si inserisce tra le iniziative di sostenibilità di E-Distribuzione a favore delle Comunità, con lo scopo di coinvolgere partner esterni come scuole, università, associazioni, nonché di tutti gli enti – come Protezione Civile e Vigili del Fuoco – che svolgono un ruolo sociale nella gestione delle situazioni di emergenza dovute ad eventi atmosferici.

Dichiarazioni

Roberta Casciello, Responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente dell’Area Operativa Sardegna di E-Distribuzione sottolinea: “Siamo sempre molto felici ed orgogliosi di realizzare queste iniziative formative per il futuro dei nostri giovani e di metterci al servizio delle comunità in cui operiamo, in un’ottica di sostenibilità ed attenzione al territorio. Conoscenza del sistema elettrico, mondo scuola-lavoro, operare in sicurezza, tutela dell’ambiente e innovazione tecnologica sono le direttrici di questi incontri.”

Il Dirigente Scolastico, Prof. Basilio Drago, conferma “L’importanza delle attività di formazione svolte presso il Centro di Addestramento Operativo di Quartucciu rientrano nell’ambito delle iniziative previste dal PCTO, in linea con la programmazione e il curricolo del percorso di studi dell’Istituto Tecnico Industriale di Tortolì ad indirizzo “Elettrotecnica”. Si coglie l’occasione per ringraziare E-Distribuzione per la disponibilità e si auspica che il percorso formativo, avviato già nello scorso anno scolastico, possa proseguire con la consueta collaborazione.”

Il “Centro di Formazione e Addestramento” sito a Quartucciu, Località Pill’e Matta, è una struttura che è stata realizzata per promuovere la formazione teorica e soprattutto pratica del personale operativo di E-Distribuzione, ma anche per ospitare eventi di “Eco-safety coaching” rivolti al personale delle imprese appaltatrici, seminari con associazioni finalizzati alla prevenzione del rischio elettrico, e incontri con le scuole e le Università sui temi dell’energia. In Italia E-Distribuzione ha realizzato 12 Centri di Formazione e Addestramento, in modo da offrire i medesimi servizi a tutti i colleghi e partner esterni dislocati sul territorio; il CFA di Cagliari è costituito da 2 Aule didattiche, 2 Laboratori attrezzati ed un Campo Scuola corredato di impianti dimostrativi.