Liguria : Pieve di Teco (Im) ricorda Baletta il bambino eroe della Resistenza italiana

Sabato 23 marzo 2024, a Pieve di Teco (Im), si ricorda la

straordinaria figura di “Baletta”, il bambino eroe della Resistenza

italiana. Roberto di Ferro, era soprannominato “Baletta” perché tra i

partigiani era uno dei migliori staffettisti e fu ammazzato dai

Nazisti a soli 14 anni per non aver rilevato il nascondiglio dei suoi

compagni. Baletta fu catturato insieme ad altri partigiani in una

imboscata grazie ad una soffiata di una spia e venne torturato

in maniera atroce e per diversi giorni dalla Wehrmacht, ma non rivelò mai

la posizione dei partigiani. Il 28 marzo 1945, Baletta, Medaglia d’oro

al valor militare, prima di essere fucilato, gridò «Uccidetemi pure,

tanto i miei compagni mi vendicheranno».

Christian Flammia