Conclusa A Cagliari La Prima Tappa Del Campionato Zonale Techno 293 Podio Per Versace, Sanfelice, Orecchioni, Grosso, Porcu, Bruni, Medde, Murtas

Conclusa A Cagliari La Prima Tappa Del Campionato Zonale Techno 293 Podio Per Versace, Sanfelice, Orecchioni, Grosso, Porcu, Bruni, Medde, Murtas, Soddisfazione per la prima tappa del campionato zonale Techno 293 conclusasi sotto l’egida della FIV questa domenica 3 marzo al Windsurfing Club Cagliari. 50 i giovani atleti scesi in acqua nelle due giornate, alle prese con un vento leggero proveniente da sud-ovest il sabato e da est la domenica, che sono stati chiamati a competere al meglio e a cercare il passo migliore per le loro tavole nei due i campi di regata disposti al largo del Poetto.

Grazie alle corrette previsioni dei giudici, che hanno anticipato le gare della domenica precedendo il deterioramento del meteo, sono state disputate tutte e 6 le prove in programma. Dopo lo scarto del piazzamento peggiore, la classifica ha visto l’affermazione netta del giovanissimo Luca Versace (Wcc) all’esordio nella categoria under 13 e in pole position fin dall’inizio, e di Nina Sanfelice tra le ragazze (Wcc, Under 13) e seconda assoluta. Nella categoria under 15 (dal 2010) podio per Lorenzo Orecchioni (Club Nautico Arzachena) e Maria Vittoria Grosso (Wcc). Ancora un primo posto sempre per il Club Nautico Arzachena con Kristian Porcu negli under 17, mentre il corrispettivo femminile se lo aggiudica Vanina Bruni (Wcc). Tra i più grandi (Plus, dal 2006) vittoria di Teresa Medde (Wcc) e, tra i ragazzi, del compagno di circolo Mattia Murtas.

Grande tenacia anche tra i giovanissimi della categoria cadetti, alcuni dei quali alla loro prima regata. 8 le prove disputate, concluse con la vittoria dei portacolori del Wcc: tra i Ch3 podio per Marco Sarica e Alessia Madeddu; Nicolò Mancusi e Camilla Orecchioni si aggiudicano il primo posto per i Ch4, mentre Francesco Salomone e Lusia Concas si affermano nella categoria Experience.

La manifestazione si è confermata una festa bellissima, all’insegna della migliore sportività, in cui i ragazzi hanno dato grande prova di sé in un’atmosfera di sana competizione e gran divertimento.