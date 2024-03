Claudia Pinna Vince La Cagliari Solowomenrun Dei Record. Oltre 12.500 Donne Oggi Sulle Strade Di Cagliari, Pinna già protagonista alla primissima edizione dell’evento

Cagliari, 3 marzo 2024 – È Claudia Pinna a vincere la Cagliari SoloWomenRun 2024, la corsa rosa solidale dei record in scena oggi a Cagliari con oltre 12.500 partecipanti, mai così tante nelle otto edizioni promosse finora.

Claudia Pinna, (Cus Cagliari), era stata protagonista della primissima edizione della Cagliari SoloWomenRun, tagliando allora il traguardo per mano insieme a Valeria Straneo e Deborah Toniolo. Oggi ha vinto con il tempo di 36’15”. Seconda Elisa Spazzafumo (Atl.Edoardo Sanna Elmas) in 36’27”. Terza Roberta Ferru (Asd Cagliari Atletica Leggera) in 38’14”.

Partenza e arrivo fissati dentro la fiera di Cagliari e poi un fiume rosa ha riempito le strade della città, portando bandiere, striscioni e cartelli in rappresentanza di associazioni, società rosa, gruppi di amiche e colleghe, ma anche ricordi di donne che non ci sono più. Immagini emozionanti di un evento diventato nel tempo tra le corse femminili più partecipate di tutta Italia.

La maggior parte delle donne si è concentrata nella camminata Open, non competitiva da 5km, mentre nella Challenge, competitiva con classifica finale, i km da completare sono stati circa 10

Il percorso dell’ottava edizione si è snodato sulle vie Diaz, Regina Margherita, Manno, Carlo Felice, Roma, Diaz. La scelta del tracciato è stata dettata dalla volontà di valorizzare la città e il suo centro, e di garantire un accesso agevole al percorso a tutte le partecipanti.

Forte come sempre la valenza sociale

La manifestazione sosterrà diversi progetti nel campo della responsabilità sociale promossi da realtà operative sul territorio, mentre già all’atto delle iscrizioni molte associazioni hanno potuto ricevere ulteriori risorse, attraverso il crowdfunding effettuato nella raccolta delle quote in autonomia.

La Cagliari SoloWomenRun è stata trasmessa in diretta streaming sul sito dell’evento. Un ringraziamento va anche alle Ambassador, donne scelte dall’organizzazione per le loro storie e la loro motivazione, e che hanno contributo alla realizzazione delle immagini con il loro telefonino: Simona Loddo, Michela Caria, Isabella Sollai, Daniela Utzeri, Francesca Follesa, Maria Grazia Scanu e Dulce Pedraza.

