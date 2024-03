“Con Barend Middelhoff 4et giovedì 28 marzo al circolo Music Hall di Sassari

Va in scena il gran finale della prima edizione di Jazz in Hall”

“Con Barend Middelhoff 4et giovedì 28 marzo al circolo Music Hall di Sassari

Sarà il sassofonista olandese Barend Middelhoff, uno dei musicisti più richiesti della scena europea attuale, insieme a Mariano Tedde al piano, Nicola Muresu al contrabbasso e a Vittorio Sicbaldi alla batteria, a chiudere la prima edizione di Jazz in Hall. La rassegna, andata in scena da gennaio a marzo di quest’anno nella sala del circolo Music Hall di Sassari, ha registrato ad ogni appuntamento il tutto esaurito.

Vero globe-trotter del jazz (Olanda, Francia, Italia, Stati Uniti) il sassofonista Barend Middelhoff è considerato dai suoi colleghi e dalla stampa specializzata lo “Stan Getz olandese”.

Nato in Olanda ma trasferito dal 2003 nella città di Bologna, dove insegna al Conservatorio G.B. Martini, nel corso di oltre venticinque anni di carriera, iniziata nel 1993 come membro del sestetto olandese The Houdini’s, ha raccolto i favori del pubblico e dell’intero panorama jazzistico, collaborando con musicisti di fama internazionale, dagli americani Peter Bernstein, Christian McBride, e Dr Lonnie Smith al francese Olivier Ker Ourio e all’italiano Fabrizio Bosso.

Il quartetto proporrà un repertorio in omaggio ad alcuni tra i più rappresentativi compositori della storia del jazz quali Cole Porter, George Gershwin, Irvin Berlin, Jerome Kern, Jimmy Van Heusen.

Evento riservato ai soci Arci, info e prenotazioni al 3408371032 o al 3477270448.