Comune di Sarroch: “La Fiera dei Maghi” giunge alla 6ª edizione a Villa Siotto

è giunto allecon ““, che si svolgerà sabato 18 e domenica 19 maggio 2024.

Quest’anno vogliamo vivere un’esperienza fantastica in un luogo speciale dove ci sentiremo finalmente a casa. La Fiera dei Maghi infatti si svolgerà a Villa Siotto, nel Comune di Sarroch: una prestigiosa casa padronale immersa nella natura, risalente agli inizi del Novecento e dimora storica di Luigi Siotto e della sua famiglia.

Per l’occasione, Villa Siotto si trasformerà in un borgo magico abitato da maghi e streghe, dove sarà possibile passeggiare tra sentieri, strade, piazze e il suo grande parco. La storia che questo luogo custodisce, la sua architettura, i grandi spazi a disposizione, le ampie sale delle pertinenze, il giardino e il bosco da esplorare: rendono la Villa un posto perfetto per organizzare e vivere queste fantastiche esperienze.

D’altronde, il Comune di Sarroch crede fortemente in questo tipo di iniziative, che puntano su eventi culturali, immersivi ed esperienziali in grado di far conoscere e rivivere luoghi storici e beni culturali in modo diverso. Per questo motivo, l’Amministrazione Comunale ha voluto agevolare l’organizzazione della Fiera dei Maghi attraverso il patrocinio e la concessione d’uso di Villa Siotto. Così facendo, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi ancora di più nel mondo della magia e vivere emozioni uniche.

Aspiranti maghi e streghe, preparate le vostre bacchette e ripassate gli incantesimi.

Artisti, figuranti, espositori, lezioni, gare di magia e tanto altro vi faranno vivere la

Non vogliamo svelarvi tutto il programma. Il mondo della magia è sempre un mistero e ci affascina pensare di farvi tante sorprese! Ma vogliamo annunciarvi che domenica 19 maggio 2024, avremo il piacere di avere con noi un’ospite internazionale che ha fatto parte del cast della saga di Harry Potter e tanti altri film. Stiamo parlando di Chris Rankin, l’attore conosciuto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Percy Weasley nella saga. Un ospite speciale, che attraverso racconti, curiosità e aneddoti ci farà rivivere le emozioni della famiglia più amata della storia fantasy, la famiglia Weasley.

Dunque, invitiamo tutti gli appassionati e non solo a partecipare a questo imperdibile evento, unico in Sardegna. Sono già disponibili i ticket d’ingresso sia online che nei punti vendita fisici sparsi per la Sardegna. Il biglietto ha un costo di 6€ + 2€ di prevendita, mentre l’ingresso per i bambini dai 0 agli 8 anni è gratuito.

Per restare aggiornati e avere tutte le informazioni utili per partecipare alla 6ª edizione della Fiera dei Maghi, vi invitiamo a seguire i social media del Potter Day:

Instagram: @potter_day_it

Facebook: Potter Day Italia

