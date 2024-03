CIRCE – Selezione per il direttore scientifico. Domande entro il 26 marzo 2024

Il Comune di Oristano ha pubblicato l’avviso di selezione comparativa per la formazione di una graduatoria finalizzata al conferimento di incarico professionale triennale di direttore scientifico del Centro internazionale per la ricerca sulle civiltà egee (C.I.R.C.E.).

L’Assessore alla Cultura Luca Faedda ricorda che “il Centro Internazionale universitario interistituzionale per la Ricerca sulle Civiltà Egee è stato istituito con deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università degli Studi di Sassari, nel 2018. Svolge attività di ricerca archeologica ed epigrafica sulle scritture egee con Grecia e Cipro, ma anche ricerche linguistiche e storiche, collabora con gli studenti della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Università e con studenti, ricercatori e docenti dei Centri di ricerca Italiani e stranieri.

Il Direttore scientifico dovrà svolgere le seguenti funzioni: referente scientifico e responsabile della conservazione, della sicurezza, della gestione e della valorizzazione dei Beni del Centro di Civiltà Egee, collaborerà con il Comune di Oristano e con l’Università degli Studi di Cagliari e Sassari alla definizione delle finalità e dei programmi del centro, realizzerà attività di ricerca e piani di inventariazione, catalogazione e ricerca del patrimonio librario e archivistico, curerà mostre, seminari e attività promozionali e dovrà interagire con organismi scientifici locali, nazionali e internazionali. Nell’ambito della propria autonomia professionale e della sua responsabilità di fronte all’Amministrazione comunale per le scelte di natura tecnico-scientifica, dovrà espletare le proprie attività coordinandosi oltre che con il Comune anche con la Fondazione Oristano e con l’Antiquarium Arborense”.

Requisiti e come partecipare alla selezione

Per partecipare alla selezione, oltre ai requisiti di carattere generale (specificati nel bando pubblicato sul sito istituzionale www.comune.oristano.it), occorre essere in possesso di laurea magistrale o equipollente laurea specialistica, della facoltà di lettere e Filosofia indirizzo classico, orientamento archeologico, dottorato di ricerca in Civiltà Egee conseguito in Italia o in una Università straniera.

La domanda, sottoscritta e redatta in carta semplice secondo lo schema del modello A pubblicato sul sito istituzionale www.comune.oristano.it, deve pervenire entro le ore 13 di martedì 26.03.2024, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [email protected].