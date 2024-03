Un incontro dell’ASEL per conoscere le “Nuove Regole Appalti



Sindaci e Dirigenti dei Comuni Sardi a “lezione“per conoscere e poi applicare correttamente le regole sugli appalti pubblici, recentemente aggiornate e modificate.

Lunedì 18 marzo è in programma, infatti, un apposito Seminario organizzato dall’ASEL Sardegna, l’Associazione dei Comuni sardi a Cagliari presso la Sala Convegni del Caesar’s Hotel, dalle ore 8,30 alle 14.00.

Relatore/docente è l’Avvocato Alberto Ponti, uno dei maggiori esperti sulla materia. Verranno chiarite e approfondite tutte le novità in tema di appalti pubblici con l’entrata in vigore dal primo gennaio 2024, in particolare del “sistema E- procurement “, oltre a tutti gli altri numerosi istituti che impattano sulla gestione dei procedimenti di gara e sulla realizzazione delle opere pubbliche ed evitare, così, le ricadute negative di possibili ritardi a danno delle popolazioni amministrate.

Il Programma completo ed il modulo di adesione al seminario sono pubblicati sul sito dell’ASEL www.aselsardegna.it

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’ASEL Sardegna Tel. 070/42233 – 349.7027578 – mail: [email protected]