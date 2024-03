Catrame, il nuovo brano di Eraldo Corti

Nel ’91 partecipa, in qualità di autore dei testi ed interprete, alla realizzazione del LP “un minuto senza correre” per una piccola etichetta discografica. Continua a scrivere ed a suonare ma solo nel 2022 torna in studio per la pubblicazione dell’EP “d’Amuri” con l’etichetta Officine 33 Giri. Nello stesso anno, con il brano “Il salmone”, è tra i finalisti del premio Brassens e raggiunge un ottimo posizionamento al premio Gianmaria Testa.

Catrame è una canzone che usa diverse immagini per descrivere la condizione di chi vive un amore tossico. Tutte le dipendenze sono negative e se ne esce solo con la forza di volontà ma anche sapendo chiedere aiuto. Ecco perché il ritornello liberatorio parta al plurale: noi che sappiano fare le pentole ma non i coperchi, noi che camminiamo sui cocci delle nostre vite, insieme sovvertiremo il sistema malato.

Il ritmo energico del brano e le musiche di Eraldo Corti si impreziosiscono dell’arrangiamento coinvolgente di Joe Santelli che ha curato anche l’esecuzione e la produzione musicale, oltre alla direzione artistica.

Notevole, nel brano, il contributo di Annarita Borrelli, in arte La Prof, (con cui Corti forma il duo “Eraldo con la Prof” e con cui è insieme nella vita e sul palco) che impreziosisce Catrame con un controcanto ricco e divertente.