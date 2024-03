Impegno Rurale ODV- “Primavera in borgata” 21 Marzo 2024

Tutto pronto nella borgata di Santa Maria La Palma per la manifestazione “Primavera in Borgata”, che si terrà giovedì 21 Marzo 2024 con inizio alle ore 10.

Nel primo giorno di primavera verranno messi a dimora sul lato sinistro del viale d’ingresso della borgata diversi alberi della specie Leccio ( Quercus Ilex), in sostituzione di quelli della specie Pino domestico (Pinus Pinea ) che vennero piantati circa 70 anni fa, caduti a causa del vento o abbattuti perchè malati o pericolosi per l’incolumità pubblica.

La manifestazione di domani è sta organizzata dal Centro di Aggregazione Sociale -biblioteca Impegno Rurale in collaborazione con il 3° Istituto Comprensivo di Alghero, gli assessorati al Verde Pubblico e Manutenzioni, Ambiente, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione del Comune di Alghero e in sinergia organizzativa con i volontari del progetto Cittadinanza Attiva di Santa Maria La Palma , del Comitato di Quartiere di Santa Maria La Palma, il Comitato Zonale Nurra, la Cantina Sociale di Santa Maria la Palma, la Parrocchia della chiesa di S.M.La Palma, dal CSV Sardegna Solidale ODV con il progetto SCU Impronte di Cittadinanza e dalle aziende Giovanni Piu e Bruno Bernardi, che unitamente all’assessorato al verde pubblico e alle manutenzioni del Comune di Alghero hanno garantito l’impiego di uomini e mezzi per svolgere le attività di preparazione dell’area interessata e il trasporto di materiale.

Gli alberi sono stati concessi a titolo gratuito dall’agenzia regionale Forestas, provenienti dal vivaio produttivo La Mandra di La Giua – Sassari.

Ma i veri protagonisti della giornata saranno i bambini della scuola primaria e dell’infanzia e i ragazzi della scuola media, frequentanti le scuole della borgata, ai quali sarà affidato il compito di mettere a dimora gli alberi e di prendersi cura della loro crescita insieme ai genitori e alla comunità, in una sorta di adozione collettiva del verde urbano che viene esercitata ormai da anni dagli abitanti della borgata rurale, anche e soprattutto, grazie al gruppo di volontari aderenti al progetto Cittadinanza Attiva del comune di Alghero coordinato per la borgata da Impegno Rurale ODV . Durante la giornata, saranno esposti nell’area delle attività i lavori elaborati dagli alunni durante i laboratori inerenti l’educazione ambientale.

Parteciperanno alla manifestazione : il Sindaco di Alghero, alcuni amministratori locali e i rappresentanti dei vari organismi nel territorio, gli agenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della stazione di Alghero, i Carabinieri della stazione di Santa Maria La Palma e alcune pattuglie della Polizia Municipale di Alghero.

Una grande festa di quartiere in questa prima giornata di primavera , con tanto impegno civico da parte di tutti gli abitanti, supportati da enti, istituzioni e aziende private, a tutela dell’ambiente, del decoro urbano e dei Beni Comuni.