Cagliari: i commercianti di via Is Mirrionis e via Campania ambasciatori della Via della Felicità

Nella serata di lunedì 18 marzo, numerosi esercenti delle due vie di Cagliari hanno ricevuto decine di copie del libretto di L. Ron Hubbard da regalare ai loro clienti.

Non poteva essere migliore l’accoglienza che gli esercenti di via Is Mirrioni e via Campania, hanno riservato ai volontari della Fondazione “La Via della Felicità” e di Scientology, che nella serata di lunedì 18 marzo, continuando l’iniziativa in corso da oltre un anno a Cagliari, hanno distribuito gratuitamente decine di copie del libretto scritto da L. Ron Hubbard, da cui prendono il nome.

Più questo opuscolo viene distribuito nei vari quartieri della città – dichiarano i volontari – più sta ottenendo accettazione anche da coloro che lo conoscono per la prima volta. Tutti, apprezzando l’iniziativa dei volontari e condividendo i precetti contenuti nella Via della Felicità, hanno dato la loro personale disponibilità a promuovere l’opuscolo tra i clienti, chiedendo copie in omaggio.

Particolarmente significativa l’affermazione della titolare di un noto negozio di via Is Mirrionis che, dopo aver sfogliato l’opuscolo ha dichiarato: “apprezzo moltissimo quello che fatte. C’è veramente bisogno di divulgare questi valori che stanno scomparendo sia tra gli adulti che tra i giovani. Mi fa veramente piacere che mi diate l’opportunità di contribuire al vostro lavoro distribuendo questo libretto ai miei clienti.”

L’esternazione della signora è la dimostrazione di quanto scritto dall’autore nell’ultima pagina del libro: “Non devi fare altro che mettere in circolazione La Via della Felicità nella società. Come un mite olio che si espande nel mare infuriato, la calma si diffonderà dappertutto “.

Questi riconoscimenti per i volontari costituiscono l’energia necessaria per continuare sulla strada intrapresa, possibilmente incrementando le iniziative per raggiungere tutte le famiglie cagliaritane per proseguire negli altri centri dell’hinterland e, poi, in tutta la Sardegna, certi che sarà il buon senso della Via della Felicità a prevalere sul caos, mettendo le basi per una società più etica e solidale.

Nella stessa serata di lunedì 18 i volontari di Olbia hanno distribuito centinaia di libretti nelle strade e negozi di Olbia, invitando i cittadini e gli esercenti locali a divulgare il messaggio di buon senso della Via della Felicità. Nel capoluogo gallurese, l’iniziativa verrà ripetuta anche nella serata di mercoledì 20 marzo.

Info: www.laviadellafelicità.it