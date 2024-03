Buon inizio per HP Sport al Rally del Lazio, successo di classe per Quatrini-Parente, due equipaggi nella top ten della Rally4

Buon esordio per HP Sport al Rally del Lazio, primo atto del Trofeo Italiano Rally e della Coppa Rally di Zona 8. Quatrini si aggiudica con merito la Classe N3, buoni piazzamenti nella Top Ten di Classe per gli altri due equipaggi, ad eccezione di Rinaldi (Saxo VST N2) costretto ad alzare bandiera bianca ad una prova dal termine.

È stato decisamente un fine settimana ad elevata densità agonistica, quello appena trascorso sulle strade del basso Lazio nella gara di apertura del nuovo trofeo ACI Sport e soprattutto per la prima gara della CRZ 2024.

Tra i protagonisti, la coppia Quatrini-Parente su Clio N3 gommata Pirelli, sin dai primi metri ha fatto intendere che avrebbero dettato il ritmo della gara, chiudendo infatti, con ampio margine sugli avversari. Bene i due equipaggi in gara tra le Rally4: Luca Della Sala-Alessandro Broccoli (Ford Fiesta ST Rally 4), Gianluca Carnevale-Loreto Roccaccino (Peugeot 208 Rally 4). Il primo al rientro dopo una lunga pausa, terminava ottavo di classe, precedendo il compagno di squadra Gianluca Carnevale.

Rinnovando l’appuntamento tra meno di un mese sulle strade foggiane, per il rally Costa del Gargano, in programma a fine aprile, questo il commento in casa HP Sport: “Siamo abbastanza contenti, si poteva fare qualcosa di più, siamo comunque felici, l’obiettivo ora è continuare a lavorare per fare sempre meglio per una stagione da protagonisti”.