Battista Sias di scena al rally Sulcis-Iglesiente

Sulcis-Iglesiente alle porte per i protagonisti dei rally e Battista Sias rilancia la sfida in questa specialità dopo qualche esperienza passata che gli ha dato belle soddisfazioni.

Anche in questa occasione, Battista Sias sarà affiancato da Raffaele Scanu che farà da navigatore e sarà “la spalla” di fiducia. Una sfida quella di questo rally che il Sardo Sias affronterà nel weekend del 15, 16 e 17 Marzo sulla Peugeot 106 di classe A6 del Team Galiazzo.

La gara sarà valida per la Coppa Aci di zona e in Sardegna saranno tante le battaglie da seguire. Si partirà sabato 16 con quattro tappe con Portixeddu di 6.06 km e Fiuminimaggiore – Iglesias di 12.86 km, da affrontare per ben due volte a testa. Domenica poi si passerà alle tappe di Nuxis – Santadi di 7.98 km, Perdaxius di 5.27 km e Coaquaddus di 4.08 km, anche queste da affrontare due volte a testa per un totale di 72.50 km.

Sosterranno questo impegno validi partner come GNB Impresa Edile, Roll Bar Cafè, X Center Automotive, Smeralda Consulting e ovviamente un “Grazie Fratè” da parte di Sias per l’appoggio.