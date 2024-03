Auto contro i cancelli di Buckingham Palace, un arresto

(Adnkronos) – Si è schiantato con la sua auto contro i cancelli di Buckingham Palace. Ed è stato subito arrestato. L'uomo è stato trasferito in ospedale, ha confermato la Metropolitan Police. Si indaga per stabilire le circostanze dell'incidente. Scotland Yard ha spiegato che l'auto "si è schiantata contro i cancelli" di Buckingham Palace intorno alle 2.30 di sabato. Non ci sono notizie di feriti. "Sono in corso indagini per stabilire le circostanze" dell'incidente, si legge in una dichiarazione della polizia londinese, mentre oggi, riporta la Bbc, sono state montante impalcature con travi di legno al posto della cancellata distrutta nell'impatto con l'auto. —internazionale/ [email protected] (Web Info)