Aeronautica militare: campagna di donazione sangue al R.S.S.T.A.

Mercoledì 20 marzo si è rinnovata l’iniziativa di solidarietà evicinanza dell’Aeronautica Militare al territorio sardo attraverso unaraccolta di sangue straordinaria organizzata dal Reparto Sperimentale edi Standardizzazione Tiro Aereo (R.S.S.T.A.) di Decimomannu, incollaborazione con l’AVIS comunale di Cagliari coordinata e gestita inloco dai volontari dell’AVIS del Comune di Villasor.

Il Comandante del R.S.S.T.A. Col. Federico Pellegrini, il personale

militare e civile in servizio presso il Reparto, sensibile alla

problematica di carenza sangue presso le strutture sanitarie, ha voluto

dimostrare in modo concreto e diretto, la propria vicinanza al

territorio e cogliere questa nuova occasione per assolvere al proprio

mandato istituzionale nell’interesse pubblico e per il bene della

collettività.

La necessità di emocomponenti è una condizione critica che non si

palesa solo in occasione di eventi calamitosi ma è costante in tutte le

pratiche ospedaliere in quanto indispensabile sia durante gli interventi

chirurgici che per la cura di gravi patologie neoplastiche e del sangue.

Per rispondere a tale cogente richiesta è stata, quindi, dislocata,

all’interno dell’Aeroporto militare di Decimomannu, un’autoemoteca

attrezzata, ove il personale medico e i volontari dell’AVIS hanno potuto

operare per la raccolta delle preziose sacche ematiche.

L’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) è un’associazione

privata, senza scopo di lucro, che persegue un fine di interesse

pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi

emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso

la promozione del dono, la chiamata dei donatori e in alcuni casi anche

la raccolta diretta di sangue, d’intesa con le strutture ospedaliere

pubbliche. Vi aderiscono tutti coloro che hanno intenzione di donare

volontariamente, anonimamente, periodicamente e gratuitamente il proprio

sangue, ma anche chi, non potendo compiere questo gesto perché non

idoneo, desideri collaborare gratuitamente a tutte le attività di

promozione e organizzazione.

Il R.S.S.T.A. oggi coordina, gestisce e controlla le attività di volo

dell’IFTS, dell’80°Centro SAR, dei Reparti dell’Aeronautica Militare,

delle altre FF.AA. e dei Paesi Alleati, garantendone altresì il

supporto logistico/amministrativo. Oggi come ieri il R.S.S.T.A., grazie

alle favorevoli condizioni climatiche, alla disponibilità di ampi spazi

aerei liberi è sede di attività addestrativa e operativa non solo

delle Unità di Volo stanziali ma anche sede di rischieramento di tutti

i Reparti di Volo dell’Aeronautica militare e delle FF.AA. italiane in

un ambiente multi-dominio in cui vengono svolte le principali

esercitazioni nazionali e internazionali.