A Cagliari, Oristano e Olbia si diffonde il buon senso con la Via della Felicità

I volontari scelgono i tre capoluoghi di provincia per dialogare con i cittadini sui valori contenuti nel libretto di L. Ron Hubbard.

Dopo le iniziative di lunedì 18 a Cagliari e martedì 19 febbraio a Oristano, nella serata di mercoledì 19 i volontari della Fondazione “La Via della Felicità” saranno a Olbia con l’intento di promuovere i 21 precetti basati sul buon senso, contenuti in questo semplice e rivoluzionario libretto, ultima fatica letteraria del filosofo e umanitario L. Ron Hubbard.

Per quanto in troppi si ostinino a mettere in evidenza solo il negativo di ciò che accade attorno a noi, non c’è dubbio che nella società le persone che operano per il bene comune siano in netta maggioranza. Persone che tutti i giorni e in silenzio, sono impegnate per fare andare bene le cose attorno a loro, dedite ad aiutare chi si trova in difficoltà. Persone semplici e di buon senso di cui giornali e Tg non parlano mai, ma che sarebbe doveroso far emergere con la stessa evidenza delle notizie negative.

Ma si sa, le cose buone non fanno notizia e audience.

Lo sanno bene i volontari della Fondazione e della Chiesa di Scientology che incontrando e dialogando con la gente, quella comune che opera senza far clamore, si rendono conto di quanto questi precetti siano radicati e condivisi tra persone di ogni ceto sociale, principalmente tra i più umili e semplici.

Non c’è dubbio che stiamo vivendo un momento difficile e usare il buon senso è l’unico modo per fare andar bene le cose.

I 21 precetti contenuti nel libretto “La Via della Felicità” non sono solamente un modo per incitare le persone a guardare in direzione di un futuro migliore; sono soprattutto una guida al buon senso, uno spunto per far riflettere il lettore in merito a quanto si possano creare condizioni migliori nella vita di tutti giorni incrementando la capacità personale di rispettare sé stessi e il prossimo.

“Non devi fare altro che mettere in circolazione La Via della Felicità nella società. Come un mite olio che si espande nel mare infuriato, la calma si diffonderà dappertutto” scrive l’autore L. Ron Hubbard nell’ultima pagine del libretto. Un messaggio che invita qualunque persona a ricercare in sé quei valori di buon senso che, se messi in pratica, non lo porteranno mai fuori strada, ma che, qualora dovesse succedere di sgarrare, lo riporterebbero immediatamente a camminare nella giusta direzione.

Ripristinare nella società l’autostima e il rispetto di sé e degli altri è lo scopo dei volontari della Fondazione La Via della Felicità che nell’ultimo anno si sono dedicati incessantemente a divulgare il libretto in tutte le province della Sardegna, convinti che anche quando sembra si sia toccato il fondo, esiste sempre in noi la forza e i valori per risalire la china.

