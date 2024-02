“V” è la storia dei Five Sides e anche il loro primo EP

Fuori dal 1 marzo su tutti i digital store “V”, il primo EP dei Five Sides. Una raccolta di tutte le loro canzoni e il percorso che la band ha intrapreso finora. Cinque canzoni dove si raccontano e ci mostrano come sono maturati. “V” è anche anticipato dal singolo inedito “BPPV”. All’interno di “V” ritroviamo i primissimi brani con cui si sono fatti conoscere “IMDMP” e “COFFEE SHOP”. Non manca, ovviamente, la frizzante e ipnotica “Panic Room” e gli ultimi due brani “BPPV” e “TUTTO A PUTTANE”, due brani rock nei quali la band scatena tutta la propria frustrazione. “V” è la storia dei Five Sides e anche il loro primo EP ““V” come venerdì, il nostro giorno sacro in cui tutto ciò che componiamo prende vita. “V” come 5, le tracce, ma anche noi. 5 ma 4. Un’iniziale che vuol dire tutto e niente, perché è il nostro punto di inizio. Questo primo step è il racconto dei nostri venerdì sera, contenitori di ansie, paure, eccessi, silenzi, ma sempre insieme attorno ad un tavolo o con uno strumento in mano, nelle nostre similitudini e soprattutto nelle differenze, che ci contraddistinguono. “V” è la prima tappa di una direzione intrapresa 2 anni fa. È un EP che mostra i segni del nostro cambiamento musicale e della crescita personale, anche tra una traccia e l’altra. Sentivamo la necessità di raccogliere il lavoro fatto fino ad oggi per mettere un punto, che sarà l’inizio di una nuova fase dai prossimi mesi. È una raccolta delle nostre più disparate influenze, i limiti verso cui abbiamo provato a spingerci per capire la nostra dimensione, che forse, dopotutto, è proprio questa”. Tracklist: 1• COFFEE-SHOP 2• BPPV 3• PANIC ROOM 4• IMDMP 5• TUTTO A PUTTANE

Biografia

I Five Sides nascono nel 2018, tra Rimini e San Marino, dalla mente di Elia, Andrea, Luca e Stefano. Un inizio old style tra risate in sala prove, prime registrazioni e primi concerti. Una band, ma soprattutto un gruppo di amici uniti dalla forte passione per la musica.

Le sonorità che li caratterizzano spaziano molto tra indie-rock e pop punk, con un’impronta post-grunge che deriva dai primi anni della formazione e qualche sfumatura blues.

Nel corso dell’ultimo anno la band assume un sound più leggero e ricercato, con testi in italiano. Il nuovo materiale li porta ad essere selezionati tra i semifinalisti del Primo Maggio Roma. Dopo l’uscita del doppio singolo IMDMP/COFFEE-SHOP si esibiscono tra Umbria, Marche ed Emilia-Romagna (We Make Future – Rimini, Antifestival – Trevi), aprendo ad artisti come Bugo e Frankie Hi-Nrg Mc.

A marzo 2024 pubblicano “V”, il loro primo disco anticipato dal singolo “BPPV”. Una raccolta di tutti i loro brani.