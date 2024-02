“BPPV”, il singolo che anticipa il primo disco dei Five Sides

I Five Sides pubblicano il loro primo EP “V” anticipato dal singolo “BPPV”, un brano ancora più arrabbiato e ancora più rock. “BPPV” è l’ultimo tassello che compone il primo vero e proprio EP della band. Le chitarre rock tornano prepotenti lasciando da parte la spensieratezza e i momenti di confusione. Con questo brano i Five Sides vogliono urlare al mondo che sono stufi dei pregiudizi, delle falsità e di tutti quelli che giudicano senza sapere. “BPPV”, il singolo che anticipa il primo disco dei Five Sides “BPPV (acronimo di Bicchieri Pieni Parole Vuote) è un grido di rabbia e allo stesso tempo una presa di coscienza. Si riferisce a quando raggiungiamo un punto di rottura e capiamo che dopotutto andiamo bene nella nostra imperfezione. Delusione dopo delusione stringiamo amicizia col buio attorno a noi, che ci porta a perdere fiducia verso chiunque ma, allo stesso tempo, a valorizzare quello che siamo. Spinti dalla voglia di isolarci da tutta la frenesia e l’ipocrisia che ci circondano, ce ne freghiamo del giudizio altrui, perché abbiamo imparato a bastarci. Per il resto del mondo, non c’è niente che non possa esser risolto con un sorriso e una maschera, ma ormai consapevoli di ciò, questo non sarà mai più il nostro mantra“

Biografia

I Five Sides nascono nel 2018, tra Rimini e San Marino, dalla mente di Elia, Andrea, Luca e Stefano. Un inizio old style tra risate in sala prove, prime registrazioni e primi concerti. Una band, ma soprattutto un gruppo di amici uniti dalla forte passione per la musica.

Le sonorità che li caratterizzano spaziano molto tra indie-rock e pop punk, con un’impronta post-grunge che deriva dai primi anni della formazione e qualche sfumatura blues.

Nel corso dell’ultimo anno la band assume un sound più leggero e ricercato, con testi in italiano. Il nuovo materiale li porta ad essere selezionati tra i semifinalisti del Primo Maggio Roma. Dopo l’uscita del doppio singolo IMDMP/COFFEE-SHOP si esibiscono tra Umbria, Marche ed Emilia-Romagna (We Make Future – Rimini, Antifestival – Trevi), aprendo ad artisti come Bugo e Frankie Hi-Nrg Mc.

A marzo 2024 pubblicano “V”, il loro primo disco anticipato dal singolo “BPPV”. Una raccolta di tutti i loro brani