Ugl Metalmeccanici: “Stellantis Pomigliano produrrà la Panda almeno fino al 2027”

“Il rilancio del Made in Italy è essenziale per la ripresa dell’intero settore”, ha dichiarato Antonio Spera, Segretario Nazionale dell’Unione Generale del Lavoro Metalmeccanici

“Possiamo affermare con soddisfazione che la Fiat Panda continuerà a essere prodotta nello stabilimento italiano di Pomigliano d’Arco almeno fino al 2027. A partire da metà marzo il sito campano produrrà circa il“, ha evidenziato il Segretario Nazionale dell’Ugl Metalmeccanici,, a margine del Consiglio Nazionale Ugl a Roma.

“L’Ugl Metalmeccanici sostiene che la tutela del Made in Italy è essenziale e trainante per la ripresa dell’intero settore industriale del nostro Paese. Bisogna sostenere qualunque processo che veda al centro una nuova alleanza tra formulazione, e poi attuazione, di un modello innovativo di sviluppo.

L’Unione Generale del Lavoro Metalmeccanici è sempre stata partecipativa, propositiva e collaborativa, lo sarà anche a difesa della siderurgia italiana. A tal proposito il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per giovedì 7 marzo, alle ore 17.30, a Piombino, un tavolo di aggiornamento sui programmi, sui contenuti e sulle tempistiche degli accordi che verranno stipulati per il rilancio del polo siderurgico: l’Ugl è a sostegno del sito, apprezziamo infatti la politica industriale messa in atto dal Governo”, ha chiosato il Spera.

